स्कूल ने दी भीख मांगने की सलाह, तो कभी गुरुद्वारे में कीर्तन कर किया गुजारा, जानें इन स्टार्स की पढ़ाई

स्कूली शिक्षा: दिलजीत ने अपनी शुरुआती पढ़ाई लुधियाना के श्री गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल से पूरी की। इसके बाद उन्होंने लुधियाना के ही अल मनार पब्लिक स्कूल से दसवीं की परीक्षा पास की और वहीं से अपना डिप्लोमा पूरा किया। दिलजीत ने संगीत की कोई खास ट्रेनिंग नहीं ली। उन्होंने बचपन में गांव के गुरुद्वारे में कीर्तन और भजन गाकर संगीत की बारीकियां सीखीं। साल 2004 में उनके पहले एल्बम 'इश्क दा उड़ा ऐडा' ने उन्हें बड़ी पहचान दिलाई।