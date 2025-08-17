बैंक ऑफ बड़ौदा में मैनेजर बनने का शानदार मौका, 19 अगस्त है आवेदन की अंतिम तारीख, ऐसे करें अप्लाई

BOB Manager Recruitment 2025: बैंकिंग सेक्टर में नौकरी तलाश रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। बैंक ऑफ बड़ौदा में मैनेजर पदों पर भर्ती निकली हुई है। इस भर्ती अभियान के तहत 400 से अधिक रिक्त पद भरे जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया चल रही है और अब इसकी अंतिम तिथि भी करीब आ गई है।
बैंक ऑफ बड़ौदा की इस भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवार 19 अगस्त 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद रजिस्ट्रेशन लिंक बंद कर दिया जाएगा।
उम्मीदवारों का चयन शॉर्टलिस्टिंग और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू (PI) या बैंक से तय की गई किसी अन्य प्रक्रिया के जरिए होगा। इंटरव्यू में पास होने के लिए आवश्यक अंक बैंक स्वयं तय करेगा।