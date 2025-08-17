Patrika LogoSwitch to English

शिक्षा

बैंक ऑफ बड़ौदा में मैनेजर बनने का शानदार मौका, 19 अगस्त है आवेदन की अंतिम तारीख, ऐसे करें अप्लाई

BOB Manager Recruitment 2025 के तहत 400 से अधिक पदों पर आवेदन प्रक्रिया जारी है। इच्छुक उम्मीदवार 19 अगस्त 2025 तक bankofbaroda.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

भारत

Rahul Yadav

Aug 17, 2025

BOB Manager Recruitment 2025
BOB Manager Recruitment 2025 (Image: Gemini)

BOB Manager Recruitment 2025: बैंकिंग सेक्टर में नौकरी तलाश रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। बैंक ऑफ बड़ौदा में मैनेजर पदों पर भर्ती निकली हुई है। इस भर्ती अभियान के तहत 400 से अधिक रिक्त पद भरे जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया चल रही है और अब इसकी अंतिम तिथि भी करीब आ गई है।

कब तक कर सकते हैं आवेदन?

बैंक ऑफ बड़ौदा की इस भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवार 19 अगस्त 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद रजिस्ट्रेशन लिंक बंद कर दिया जाएगा।

BOB Manager Recruitment 2025 के लिए ऐसे करें आवेदन

  • उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा की आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.in पर जाना होगा।
  • सबसे पहले वेबसाइट खोलें और Career (करियर) सेक्शन पर क्लिक करें।
  • यहां भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन और Apply Online लिंक मिलेगा।
  • रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करें।
  • आवेदन पत्र भरें और फीस का भुगतान करें।
  • सबमिट करने के बाद कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करके प्रिंट ले लें।

कितना है आवेदन शुल्क?

  • सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 850 रुपये + गेटवे चार्ज रहेगा।
  • एससी, एसटी, दिव्यांग, पूर्व सैनिक और महिला उम्मीदवारों के लिए शुल्क केवल 175 रुपये + गेटवे चार्ज है।

चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन शॉर्टलिस्टिंग और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू (PI) या बैंक से तय की गई किसी अन्य प्रक्रिया के जरिए होगा। इंटरव्यू में पास होने के लिए आवश्यक अंक बैंक स्वयं तय करेगा।

ध्यान देने योग्य बातें

  • आवेदन केवल ऑनलाइन मोड से ही स्वीकार किए जाएंगे।
  • किसी भी अपडेट या बदलाव की जानकारी उम्मीदवारों को बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगी।
  • अंतिम समय की परेशानी से बचने के लिए उम्मीदवार जल्द से जल्द आवेदन कर लें।

Published on:

17 Aug 2025 04:41 pm

बैंक ऑफ बड़ौदा में मैनेजर बनने का शानदार मौका, 19 अगस्त है आवेदन की अंतिम तारीख, ऐसे करें अप्लाई

