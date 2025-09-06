Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

BPSC 71st Admit Card 2025 आज होगा जारी, यहां से ऐसे कर सकेंगे डाउनलोड

BPSC 71st Admit Card 2025: बीपीएससी 71वीं CCE परीक्षा का एडमिट आज जारी होगा। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

पटना

Rahul Yadav

Sep 06, 2025

BPSC 71st Admit Card 2025
BPSC 71st Admit Card 2025 (Image: Freepik)

BPSC 71st Admit Card 2025: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने 71वीं संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा (CCE) के लिए एडमिट कार्ड जारी करने का ऐलान कर दिया है। यह एडमिट कार्ड 6 सितंबर 2025 यानी आज से आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे अपना एडमिट कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।

BPSC 71st Admit Card 2025 ऐसे करें डाउनलोड

  • एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को BPSC की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाना होगा।
  • होमपेज पर दिए गए लिंक BPSC 71st CCE Admit Card 2025 पर क्लिक करें।
  • अब लॉगिन पेज खुलेगा, जहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।
  • लॉगिन करने के बाद आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।
  • एडमिट कार्ड को डाउनलोड करें और भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट निकाल लें।

कब होगी परीक्षा?

BPSC 71वीं प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 13 सितंबर 2025 को पूरे बिहार राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। परीक्षा दो पाली में होगी।

  • पहली पाली सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक
  • दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक

वैकेंसी से जुड़ी डिटेल्स

इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 1264 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा।

उम्मीदवारों के लिए जरूरी निर्देश

सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा वाले दिन अपना एडमिट कार्ड अवश्य लेकर पहुंचें। समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचना बेहद जरूरी है क्योंकि देरी होने पर प्रवेश नहीं मिलेगा। बेहतर होगा कि अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से 1-2 घंटे पहले पहुंचे।

शिक्षा

Published on:

06 Sept 2025 09:57 am

Hindi News / Education News / BPSC 71st Admit Card 2025 आज होगा जारी, यहां से ऐसे कर सकेंगे डाउनलोड

