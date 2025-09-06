BPSC 71st Admit Card 2025 आज होगा जारी, यहां से ऐसे कर सकेंगे डाउनलोड

BPSC 71st Admit Card 2025: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने 71वीं संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा (CCE) के लिए एडमिट कार्ड जारी करने का ऐलान कर दिया है। यह एडमिट कार्ड 6 सितंबर 2025 यानी आज से आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे अपना एडमिट कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।