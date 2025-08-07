BPSC TRE 4: कुल वैकेंसी की आधी सीटों पर होगी भर्ती, बाकि सीटें TRE 5 के लिए रिजर्व

BPSC TRE 4.0 परीक्षा को लेकर अहम जानकारी सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कुल वैकेंसी में से BPSC TRE 4 के अंतर्गत आधी सीटों को भरा जाएगा। बाकि बची सीटें BPSC TRE 5 के लिए रिज़र्व रखा जाएगा। इस बात के कयास लागए जा रहे हैं कि कुल 1 लाख पदों के लिए वैकेंसी आने वाली थी। जिसमें से अब 50 हजार वैकेंसी BPSC TRE 4 के लिए होगा वहीं बाकी बची 50 हजार भर्तियां BPSC TRE 5 के समय जारी होंगी। बिहार में शिक्षक बनने की तयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए यह एक अहम अपडेट है।