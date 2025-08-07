BPSC TRE 4: कुल वैकेंसी की आधी सीटों पर होगी भर्ती, बाकि सीटें TRE 5 के लिए रिजर्व

BPSC TRE 4.0 परीक्षा को लेकर अहम जानकारी सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कुल वैकेंसी में से BPSC TRE 4 के अंतर्गत आधी सीटों को भरा जाएगा। बाकि बची सीटें BPSC TRE 5 के लिए रिज़र्व रखा जाएगा। इस बात के कयास लागए जा रहे हैं कि कुल 1 लाख पदों के लिए वैकेंसी आने वाली थी। जिसमें से अब 50 हजार वैकेंसी BPSC TRE 4 के लिए होगा वहीं बाकी बची 50 हजार भर्तियां BPSC TRE 5 के समय जारी होंगी। बिहार में शिक्षक बनने की तयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए यह एक अहम अपडेट है।
शिक्षक भर्ती नोटिफिकेशन जारी करने से पहले कुल वैकेंसी का आंकड़ा जुटाया जा रहा है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से कक्षा एक से लेकर 12 तक के लिए शिक्षकों के रिक्त पदों की रिपोर्ट मांगी है। जिलेवार वैकेंसी संबंधी जानकारी आने के बाद BPSC TRE 4.0 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। राज्यभर में कक्षा एक से 12 तक लगभग एक लाख शिक्षकों की वैकेंसी आने की उम्मीद है। इन 1 लाख वैकेंसी में 50 हजार BPSC TRE 4.0 के लिए और 50 हजार BPSC TRE 5.0 के लिए रिज़र्व रह सकता है।
कुछ दिनों पहले ही सरकार की तरफ से इस बात की घोषणा कर दी गई है कि BPSC TRE 4.0 से पहले STET परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। STET क्वालीफाई नहीं हुए उम्मीदवारों को इस बात की उम्मीद थी कि BPSC TRE 4.0 से पहले STET होगा और उन्हें BPSC परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। लेकिन इस फैसले से लाखों छात्रों को झटका लगा है। हालांकि सरकार ने यह जानकारी जरूर दी है कि BPSC TRE 5.0 से पहले जरूर STET का आयोजन किया जाएगा।