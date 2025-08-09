BPSC Vacancy 2025: बिहार में प्रिंसिपल, एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर निकली भर्ती, जान लें कौन कर सकता है आवेदन

BPSC Vacancy 2025: BPSC की ओर से एक और बड़ी भर्ती निकली है। बिहार लोक सेवा आयोग ने राज्य के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रिंसिपल, एसोसिएट प्रोफेसर के पदों के लिए बहाली निकली है। इस बहाली के माध्यम से 590 पदों को भर जाना है। जिसमें एसोसिएट प्रोफेसर के 539 और प्रिंसिपल के 25 पद शामिल है। इसके साथ ही पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी प्रिंसिपल के 26 पदों पर भी बहाली होगी। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 18 अगस्त से शुरू होगी और आवेदन की अंतिम तारीख 12 सितंबर 2025 तय की गई है।