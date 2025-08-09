BPSC Vacancy 2025: बिहार में प्रिंसिपल, एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर निकली भर्ती, जान लें कौन कर सकता है आवेदन

BPSC Vacancy 2025: BPSC की ओर से एक और बड़ी भर्ती निकली है। बिहार लोक सेवा आयोग ने राज्य के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रिंसिपल, एसोसिएट प्रोफेसर के पदों के लिए बहाली निकली है। इस बहाली के माध्यम से 590 पदों को भर जाना है। जिसमें एसोसिएट प्रोफेसर के 539 और प्रिंसिपल के 25 पद शामिल है। इसके साथ ही पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी प्रिंसिपल के 26 पदों पर भी बहाली होगी। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 18 अगस्त से शुरू होगी और आवेदन की अंतिम तारीख 12 सितंबर 2025 तय की गई है।
इस भर्ती के लिए जरूरी योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। अलग-अलग पद और विषय के लिए अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता तय किया गया है। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नोटिफिकेशन को जरुर पढ़ लें।
इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर होगा। इंटरव्यू में चयनित हुए उम्मीदवारों को नियुक्ति दी जाएगी। वहीं वेतन की बात करें तो चयनित उम्मीदवारों को वेतन स्तर-13ए1 तहत शुरुआती मासिक सैलरी 1,31,400 रुपये दिया जाएगा। बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर सभी पदों के लिए डिटेल में नोटिफिकेशन देखा जा सकता है।
|विषय
|असैनिक अभियंत्रण
|यांत्रिक अभियंत्रण
|विद्युत अभियंत्रण
|कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग
|इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग
|इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग
बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति (BRLPS) ने विभिन्न पदों पर कुल 2747 सीटों के लिए वैकेंसी निकाली है। जो भी इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं, वे 18 अगस्त 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया BRLPS की आधिकारिक वेबसाइट brlps.in पर शुरू हो चुकी है। इच्छुक अभ्यर्थी जल्द से जल्द आवेदन कर लें।