9 अगस्त 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

BPSC Vacancy 2025: बिहार में प्रिंसिपल, एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर निकली भर्ती, जान लें कौन कर सकता है आवेदन

BPSC: अलग-अलग पद और विषय के लिए अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता तय किया गया है। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन को जरुर पढ़ लें।

पटना

Anurag Animesh

Aug 09, 2025

BPSC Vacancy 2025
BPSC Vacancy 2025

BPSC Vacancy 2025: BPSC की ओर से एक और बड़ी भर्ती निकली है। बिहार लोक सेवा आयोग ने राज्य के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रिंसिपल, एसोसिएट प्रोफेसर के पदों के लिए बहाली निकली है। इस बहाली के माध्यम से 590 पदों को भर जाना है। जिसमें एसोसिएट प्रोफेसर के 539 और प्रिंसिपल के 25 पद शामिल है। इसके साथ ही पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी प्रिंसिपल के 26 पदों पर भी बहाली होगी। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 18 अगस्त से शुरू होगी और आवेदन की अंतिम तारीख 12 सितंबर 2025 तय की गई है।

BPSC Vacancy 2025: ये होनी चाहिए योग्यता


इस भर्ती के लिए जरूरी योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। अलग-अलग पद और विषय के लिए अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता तय किया गया है। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नोटिफिकेशन को जरुर पढ़ लें।

BPSC: इतनी मिलेगी सैलरी


इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर होगा। इंटरव्यू में चयनित हुए उम्मीदवारों को नियुक्ति दी जाएगी। वहीं वेतन की बात करें तो चयनित उम्मीदवारों को वेतन स्तर-13ए1 तहत शुरुआती मासिक सैलरी 1,31,400 रुपये दिया जाएगा। बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर सभी पदों के लिए डिटेल में नोटिफिकेशन देखा जा सकता है।

इन विषयों के लिए एसोसिएट प्रोफेसर की भर्ती

विषय
असैनिक अभियंत्रण
यांत्रिक अभियंत्रण
विद्युत अभियंत्रण
कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग
इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग

जीविका के पदों के लिए निकली भर्ती

बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति (BRLPS) ने विभिन्न पदों पर कुल 2747 सीटों के लिए वैकेंसी निकाली है। जो भी इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं, वे 18 अगस्त 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया BRLPS की आधिकारिक वेबसाइट brlps.in पर शुरू हो चुकी है। इच्छुक अभ्यर्थी जल्द से जल्द आवेदन कर लें।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

09 Aug 2025 10:55 am

Hindi News / Education News / BPSC Vacancy 2025: बिहार में प्रिंसिपल, एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर निकली भर्ती, जान लें कौन कर सकता है आवेदन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.