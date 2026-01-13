13 जनवरी 2026,

मंगलवार

BPSC Vacancy 2026: बिहार में निकली एक साथ कई भर्तियां, बिना लिखित परीक्षा मिलेगी नौकरी, जान लें क्या चाहिए योग्यता

BPSC: सभी योग्य उम्मीदवार बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस बार सबसे अधिक पद नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत सहायक नगर योजना पर्यवेक्षक (असिस्टेंट टाउन प्लान सुपरवाइजर) के हैं। कुल 36 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है।

पटना

image

Anurag Animesh

Jan 13, 2026

BPSC Vacancy 2026

BPSC Vacancy 2026(Image-Freepik)

BPSC Recruitment 2026: बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने अलग अलग विभागों में कुल 59 पदों पर बहाली के लिए आवेदन मांगे हैं। खास बात यह है कि इन भर्तियों में कुछ पद लिखित परीक्षा से भरे जाएंगे, तो कुछ में लिखित परीक्षा का प्रावधान नहीं रखा गया है। सभी योग्य उम्मीदवार बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

BPSC Vacancy 2026: सबसे ज्यादा भर्ती टाउन प्लानिंग में


इस बार सबसे अधिक पद नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत सहायक नगर योजना पर्यवेक्षक (असिस्टेंट टाउन प्लान सुपरवाइजर) के हैं। कुल 36 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन 14 जनवरी से शुरू होकर 5 फरवरी तक चलेगा। पदों का बंटवारा भी तय कर दिया गया है। अनारक्षित वर्ग के लिए 13 पद रखे गए हैं। वहीं, ईडब्ल्यूएस को 3, एससी को 7, एसटी को 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 8, पिछड़ा वर्ग को 3 और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 1 पद निर्धारित है। इस पद के लिए योग्यता की बात करें, तो प्लानिंग से जुड़े कोर्स जैसे बैचलर ऑफ प्लानिंग, मास्टर इन टाउन/अर्बन/रीजनल या सिटी प्लानिंग, या फिर रिमोट सेंसिंग व जीआईएस से संबंधित पीजी डिप्लोमा वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। चयन सिर्फ लिखित परीक्षा से होगा, इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा।

BPSC Vacancy: अग्निशमन विभाग में बड़े पद


गृह विभाग(अग्नि ब्रांच) के तहत बिहार अग्निशमन सेवा में अपर निदेशक-सह-सहायक राज्य अग्निशमन पदाधिकारी के 4 पदों पर भी बहाली निकली है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 13 जनवरी 2026 से शुरू हो चुकी है। इसके लिए विज्ञान स्ट्रीम से ग्रेजुएशन या फायर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की डिग्री जरूरी है। साथ ही नागपुर स्थित राष्ट्रीय अग्निशमन महाविद्यालय से मंडल अधिकारी कोर्स या उसके बराबर ट्रेनिंग होना चाहिए। चयन में पढ़ाई, अनुभव और इंटरव्यू तीनों को मिलाकर 100 अंकों के आधार पर मेरिट बनेगी।

BPSC: बॉयलर निरीक्षक के 5 पद


श्रम संसाधन विभाग के तहत बॉयलर निरीक्षक के 5 पदों पर भी आवेदन मांगे गए हैं। ऑनलाइन फॉर्म 13 जनवरी से भरे जाएंगे और अंतिम तारीख 3 फरवरी तय की गई है। मैकेनिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल या मेटलर्जी इंजीनियरिंग की डिग्री के साथ कम से कम दो साल का टेक्निकल अनुभव होना जरूरी है। चयन शैक्षणिक योग्यता और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा।

BPSC Recruitment 2026: उप निदेशक के 14 पद


इसके अलावा बिहार अग्निशमन सेवा में उप निदेशक (वरीय पुलिस उपाधीक्षक के समकक्ष) के 14 पद भी खाली हैं। आवेदन प्रक्रिया 13 जनवरी से शुरू होगी और 3 फरवरी अंतिम तारीख रहेगी। इन पदों के लिए डिग्री के साथ-साथ कम से कम 12 साल का अग्निशमन क्षेत्र का अनुभव जरूरी है, जिसमें दो साल वरिष्ठ पद पर काम किया हो। यहां भी चयन पढ़ाई, अनुभव और इंटरव्यू के अंकों से होगा।

Updated on:

13 Jan 2026 10:44 am

Published on:

13 Jan 2026 10:43 am

Hindi News / Education News / BPSC Vacancy 2026: बिहार में निकली एक साथ कई भर्तियां, बिना लिखित परीक्षा मिलेगी नौकरी, जान लें क्या चाहिए योग्यता

