BPSC Vacancy 2026: बिहार में निकली एक साथ कई भर्तियां, बिना लिखित परीक्षा मिलेगी नौकरी, जान लें क्या चाहिए योग्यता



इस बार सबसे अधिक पद नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत सहायक नगर योजना पर्यवेक्षक (असिस्टेंट टाउन प्लान सुपरवाइजर) के हैं। कुल 36 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन 14 जनवरी से शुरू होकर 5 फरवरी तक चलेगा। पदों का बंटवारा भी तय कर दिया गया है। अनारक्षित वर्ग के लिए 13 पद रखे गए हैं। वहीं, ईडब्ल्यूएस को 3, एससी को 7, एसटी को 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 8, पिछड़ा वर्ग को 3 और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 1 पद निर्धारित है। इस पद के लिए योग्यता की बात करें, तो प्लानिंग से जुड़े कोर्स जैसे बैचलर ऑफ प्लानिंग, मास्टर इन टाउन/अर्बन/रीजनल या सिटी प्लानिंग, या फिर रिमोट सेंसिंग व जीआईएस से संबंधित पीजी डिप्लोमा वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। चयन सिर्फ लिखित परीक्षा से होगा, इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा।