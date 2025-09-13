BRBNMPL Recruitment 2025: नोट छापने वाली कंपनी में नौकरी पाने का मौका, 10वीं पास करें अप्लाई

BRBNMPL Recruitment 2025: नोट छापने वाली कंपनी में काम करने का बढ़िया मौका युवाओं के पास आया है। भारतीय रिजर्व बैंक की सहायक संस्था BRBNMPL (Bharatiya Reserve Bank Note Mudran Pvt. Ltd.) ने 2025 में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 10 अगस्त 2025 से चालू है। जो भी उम्मीदवार इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट brbnmpl.co.in पर जाकर 29 सितंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, इंटरव्यू और डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के आधार पर होगी।