BRBNMPL Recruitment 2025: नोट छापने वाली कंपनी में नौकरी पाने का मौका, 10वीं पास करें अप्लाई

BRBNMPL Recruitment 2025: नोट छापने वाली कंपनी में काम करने का बढ़िया मौका युवाओं के पास आया है। भारतीय रिजर्व बैंक की सहायक संस्था BRBNMPL (Bharatiya Reserve Bank Note Mudran Pvt. Ltd.) ने 2025 में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 10 अगस्त 2025 से चालू है। जो भी उम्मीदवार इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट brbnmpl.co.in पर जाकर 29 सितंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, इंटरव्यू और डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के आधार पर होगी।
इस भर्ती के माध्यम से कुल 88 पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिनमें डिप्टी मैनेजर और प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड I (ट्रेनी) शामिल हैं। डिप्टी मैनेजर के 24 पद, और रोसेस असिस्टेंट ग्रेड (ट्रेनी) के 64 पद शामिल है। भर्ती से जुड़ी और अधिक जानकारी नोटिफिकेशन में देखी जा सकती है।
प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड I (ट्रेनी)
न्यूनतम योग्यता: 10वीं पास / ITI / डिप्लोमा
तकनीकी क्षेत्रों में कौशल रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।
डिप्टी मैनेजर
संबंधित क्षेत्र में स्नातक या उससे उच्च डिग्री अनिवार्य
संबंधित फील्ड में अनुभव आवश्यक हो सकता है।
आयुसीमा और आरक्षण
पदों के अनुसार अधिकतम आयु अलग-अलग होगी।
SC/ST/OBC/PwBD/महिला/एक्स-सर्विसमैन को सरकारी नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी।
आयु गणना की तिथि और आवश्यक दस्तावेजों की सूची भी आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई है।
आवेदन करने के लिए सबसे पहले BRBNMPL की वेबसाइट brbnmpl.co.in पर जाएं।
उसके बाद करियर सेक्शन में जाकर “Apply Online” लिंक पर क्लिक करें।
रजिस्ट्रेशन करें और लॉगिन करें।
आवेदन फॉर्म में सभी जरूरी जानकारी भरें।
मांगे गए डाक्यूमेंट्स अपलोड करें (जैसे फोटो, हस्ताक्षर, शैक्षणिक प्रमाणपत्र आदि)।
आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म सबमिट करें।
आवेदन का प्रिंट या पीडीएफ भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।