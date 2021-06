BSE Odisha Class 10th Result 2021: कल शाम 4 बजे आएगा 10वीं का रिजल्ट, यहां से कर पाएंगे चेक

BSE Odisha Class 10th Result 2021: माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ओडिशा कक्षा 10वीं बोर्ड 2021 का परिणाम कल यानि 25 जून को शाम चार बजे घोषित होगा। 10वीं कक्षा में पंजीकृत सभी छात्र 25 जून को शाम चार बजे के बाद बीएसई की आधिकारिक वेबसाइट bseodisha.nic.in या bseodisha.ac.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। दसवीं बोर्ड के लिए पंजीकृत छात्रों को सलाह दी गई है कि वे परिणामों के संबंध में बीएसई की आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ओडिशा ने इस बारे में जारी अपनी अधिूसचना में बताया कि स्कूलों की वार्षिक माध्यमिक परीक्षाओं, राज्य मुक्त विद्यालय प्रमाण पत्र और मध्यमा परीक्षा 2021 के परिणाम 25 जून, 2021 को दोपहर एक बजे बोर्ड की परीक्षा समिति के समक्ष रखे जाएंगे। इनके परीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित होने के बाद बीएसई ओडिशा द्वारा उपरोक्त तीनों परीक्षाओं का परिणाम शाम चार बजे प्रधान कार्यालय से जारी कर देगा।

छात्र एसएमएस से भी देख सकते हैं रिजल्ट

ओडिशा दसवीं बोर्ड के छात्र शाम चार बजे से बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bseodisha.nic.in पर परिणाम देख सकेंगे। यदि छात्र इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण या इंटरनेट की उपलब्धता नहीं होने के कारण परिणाम की जांच करने में सक्षम नहीं हैं, तो परिणाम मोबाइल पर चेक किया जा सकता है। उम्मीदवारों को OR01 <रोल नंबर> टाइप करना होगा और 5676750 पर एसएमएस भेजना होगा।

2020 में 5.34 लाख छात्र हुए थे परीक्षा में शामिल

साल 2020 में 5.34 लाख से अधिक छात्र दसवीं की परीक्षा में शामिल हुए थे, जिनमें से 4.21 लाख उत्तीर्ण हुए और कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 78.76 प्रतिशत रहा था। जबकि 2019 में पास प्रतिशत 70.78 प्रतिशत दर्ज किया गया था। 2020 में 1279 छात्रों को ए-1 ग्रेड से सम्मानित किया गया, जबकि 8458 को ए-2 ग्रेड मिला। कुल 2,23,195 उम्मीदवारों को ई ग्रेड मिला है।

