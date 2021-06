CBSE Class 10, 12 result: सीबीएसई ने की विशेष हेल्प डेस्क की स्थापना, कक्षा 10, 12 के परिणाम गणना में स्कूलों को मिलेगी मदद

CBSE Class 10, 12 result: सीबीएसई ने स्कूलों की सहायता के लिए विशेष हेल्प-डेस्क की स्थापना की है। इसका मकसद परिणाम सार, 12 result: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने दसवीं और बारहवीं कक्षा के छात्रों के परिणामों की गणणीकरण में स्कूलों/परिणाम समिति की मदद करना है। यह 24 जून, 2021 से सुबह 9 बजकर 30 मिनट से शाम 5 बजे तक हर कार्य दिवसों पर काम करेगा। संबंधित स्कूलों/परिणाम समितियों को ध्यान देना चाहिए कि हेल्प-डेस्क केवल सारणीकरण नीति से संबंधित प्रश्नों पर विचार करेगा। परिणाम सारणीकरण के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए समर्पित हेल्प-डेस्क पर किसी भी सामान्य प्रश्न पर विचार नहीं किया जाएगा।

सीबीएसई ने की स्कूलों से इस बात की अपील

सीबीएसई परीक्षा नियंत्रक डॉ संयम भारद्वाज ने कहा कि यह हेल्प-डेस्क कक्षा X और XII दोनों के लिए सारणीकरण नीति से संबंधित प्रश्नों का समाधान करेगा। संबंधित व्यक्ति को केवल टेलीफोनिक मोड के माध्यम से अपने प्रश्नों का समाधान मिलेगा। बोर्ड स्कूलों से अपील की है कि वे हेल्प-डेस्क अधिकारी के साथ अपनी समस्या साझा करते समय संक्षिप्त चर्चा करें। इससे सीबीएसई को स्कूलों को प्रभावी ढंग से जवाब देने में मदद मिलेगी।

- स्कूलों को उनकी समझ के लिए संबंधित नीतियों और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों को पढ़ना चाहिए।

- दसवीं कक्षा से संबंधित प्रश्न ईमेल आईडी [email protected] पर भेज सकते हैं।

- कक्षा-बारहवीं से संबंधित ईमेल आईडी [email protected] भेज सकते हैं।

- ईमेल भेजते समय कृपया अपना स्कूल नंबर, स्कूल का नाम और शहर का उल्लेख करें। कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि मेल छोटा होना चाहिए जो पढ़ने और समझने में आसानी हो। अपनी समस्या को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए आप मेल के साथ स्क्रीन शॉट आदि भी संलग्न कर सकते हैं।

टेलिफोनिक समस्या समाधान के लिए इन नंबरों पर करें संपर्क

अगर स्कूलों को लगता है कि समस्या को फोन पर हल किया जा सकता है तो हेल्प-डेस्क से 9311226587, 9311226588, 9311226589, 9311226590 मोबाइल नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। ।

आईटी से संबंधित प्रश्नों के लिए 9311226591 पर संपर्क किया जा सकता है।

