JEE Main 2021: 17 जुलाई को होगी जेईई की परीक्षा, 14 अगस्त को आएगा रिजल्ट

JEE Main 2021: कोरोना महामारी ( Coronavirus Pandemic ) की वजह से अभी तक जेईई मेन 2021 परीक्षा ( JEE Main 2021 ) का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए अच्छी खबर है। ज्वाइंट एंट्रेंस बोर्ड ने बुधवार को परीक्षा की तारीख का ऐलान कर दिया है। ताजा अपडेट के मुताबिक जेईई मेन की परीक्षा 17 जुलाई को आयोजित होगी और रिजल्ट 14 अगस्त तक घोषित कर दिया जाएगा। इससे पहले अप्रैल और मई में कोरोना महामारी के कारण परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था।

Read More: NEET MDS Result 2021 Declared: आरक्षित सीटों के लिए नीट एमडीएस का रिजल्ट कम स्कोरकार्ड जारी, यहां से करें डाउनलोड

174 केंद्रों पर 92,695 छात्र होंगे परीक्षा में शामिल

जेईई बोर्ड ( JEE Board ) के आंकड़ों के मुताबिक इस बार 92,695 छात्र देश के 174 केंद्रों पर आयोजित होने वाली जेईई मेन परीक्षा में शामिल होंगे। ज्वाइंट एंट्रेंस बोर्ड के मुताबिक रिजल्ट घोषित होने के बाद तीन चरणों में कैंडिडेट्स की काउंसलिंग पूरी की जाएगी। काउंसलिंग की प्रक्रिया 15 सितंबर तक पूरी करने का योजना है।

Read More: CTET certificate validity: सीबीएसई ने लाइफटाइम की सीटेट की वैधता, अब एक बार परीक्षा पास करना जरूरी

परीक्षा आयोजित कराने का रोडमैप तैयार

इससे जेईई मेन परीक्षा अप्रैल में आयोजित होनी थी, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर और लॉकडाउन के कारण इस परीक्षा को पोस्टपोन करने का फैसला लिया गया था। कोरोना के खतरे के कारण जेईई, नीट समेत कई प्रवेश परीक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया था। केंद्र सरकार ने यह फैसला छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया था। इसके अलावा कोविड-19 की वजह से तमाम केंद्रीय और राज्यों को बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया था। ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट ( joint entrance test ) बोर्ड ने सुरक्षित तरीके से परीक्षा आयोजित कराने का रोडमैप तैयार कर लिया है।

Read More: AIMA MAT 2021 Admit Card: एआईएमए मैट एग्जाम के लिए कल जारी होंगे एडमिट कार्ड, ऐसे करें डाउनलोड

Web Title: JEE Main Will Be Held On July 17 Result Declared By August 14