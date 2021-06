AIMA MAT 2021 Admit Card: एआईएमए मैट एग्जाम के लिए कल जारी होंगे एडमिट कार्ड, ऐसे करें डाउनलोड

AIMA MAT 2021 Admit Card: ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन ( AIMA ) द्वारा मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट 2021 ( MAT 2021 ) के अन्तर्गत पेपर बेस्ड टेस्ट ( PBT ) और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ( CBT ) के लिए एडमिट कार्ड 23 जून 2021 को जारी किए जाएंगे। एआईएमए की आधिकारिक वेबसाइट पर एडमिट कार्ड शाम 4 बजे से उपलब्ध होंगे। जिन उम्मीदवारों ने सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन किया है वे mat.aima.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

MAT 2021: एडमिट कार्ड ऐसे करें डाउनलोड

उम्मीदवार मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट 2021 ( MAT 2021 ) पीबीटी और सीबीटी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले एमआईएमए की आधिकारिक वेबसाइट,mat.aima.in पर विजिट करें। इसके बाद होमपेज पर उपलब्ध डाउनलोड एडमिट कार्ड्स लिंक पर क्लिक करें। अब एक नया टैब ओपन होगा। यहां उम्मीदवार एग्जाम सेलेक्ट करके रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ दर्ज कर सबमिट करें। सबमिट करते ही आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा। उम्मीदवार एडमिट कार्ड में दिए गए विवरण को चेक करें। आगे उपयोग के लिए इसे डाउनलोड कर लें और एक प्रिंट कॉपी निकाल कर अपने पास रख लें।

Read More: CBSE 12th Result 2021: सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षाओं को रद्द करने के खिलाफ दायर याचिका की खारिज, अपने फार्मूले पर काम करे सीबीएसई

एआईएमए ( AIMA ) मैट 2021 पेपर बेस्ड टेस्ट और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का आयोजन 26 जून, 2021 को किया जाना है। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 21 जून, 2021 तक पूरी की गई थी। इससे पहले पीबीटी के लिए रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट 6 जून, 2021 थी। पूर्व शेड्यूल के मुताबिक परीक्षा का आयोजन 12 जून, 2021 को किया जाना था। इसके लिए एडमिट कार्ड 8 जून को जारी किए जाने थे। सीबीटी के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 7 जून थी और 13 जून को परीक्षा का आयोजन किया जाना था। लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इन तारीखों को स्थगित कर दिया गया था। जबकि इंटरनेट बेस्ड टेस्ट ( IBT ) का आयोजन 30 मई से 20 जून, 2021 तक किया जा चुका है। इन परीक्षाओं के परिणाम जुलाई के पहले सप्ताह में घोषित किए जाने हैं।

Read More: CBSE 12th Result 2021: रिजल्ट टैबुलेशन पोर्टल लांच, नतीजे तैयार करने में स्कूलों की करेगा मदद

Web Title: AIMA MAT 2021 Admit For PBT And CBT Will Be Released Tomorrow