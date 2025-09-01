BSEB 10वीं स्कॉलरशिप फॉर्म भरने की आखिरी तारीख अब 15 सितंबर तक, medhasoft.bihar.gov.in वेबसाइट पर करें आवेदन

BSEB 10th Scholarship Deadline: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने कक्षा 10वीं के उत्तीर्ण छात्रों के लिए दी जाने वाली स्कॉलरशिप योजना के लिए भरे जाने वाले फॉर्म की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। जिन छात्रों ने पहले आवेदन नहीं किया, वे अब बढ़ी हुई तिथि तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आइए जानते हैं फॉर्म भरने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस।
बिहार शिक्षा विभाग ने छात्रवृत्ति और प्रोत्साहन योजनाओं के लिए फॉर्म भरने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। ये डेट अब 15 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दी गई है। जिन छात्रों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वे आधिकारिक वेबसाइट medhasoft.bihar.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद, आवेदकों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा, जिससे वे आवेदन पत्र तक पहुंचकर उसे पूरा कर सकेंगे।
फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं https://medhasoft.bihar.gov.in
इसके बाद Student Login या Apply Online पर जाएं
अपना रोल नंबर, रोल कोड और जन्मतिथि डालें
आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें जैसे, आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, पासपोर्ट साइज फोटो, 10वीं का मार्कशीट
इसके बाद फॉर्म सबमिट करें और प्रिंट लेकर रखें
बिहार बोर्ड से 2025 में 10वीं पास छात्र
जिनके पास बिहार राज्य का निवास प्रमाण पत्र है