BSEB 10वीं स्कॉलरशिप फॉर्म भरने की आखिरी तारीख अब 15 सितंबर तक, medhasoft.bihar.gov.in वेबसाइट पर करें आवेदन

बिहार शिक्षा विभाग ने छात्रवृत्ति और प्रोत्साहन योजनाओं के लिए फॉर्म भरने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। ये डेट अब 15 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दी गई है। जिन छात्रों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वे आधिकारिक वेबसाइट medhasoft.bihar.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद, आवेदकों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा, जिससे वे आवेदन पत्र तक पहुंचकर उसे पूरा कर सकेंगे।