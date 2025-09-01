Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

BSEB 10वीं स्कॉलरशिप फॉर्म भरने की आखिरी तारीख अब 15 सितंबर तक, medhasoft.bihar.gov.in वेबसाइट पर करें आवेदन

BSEB 10th Scholarship 2025: बिहार बोर्ड ने कक्षा दसवीं के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप फॉर्म भरने की आखिरी डेट को बढ़ा दिया है। छात्र अब 15 सितंबर 2025 तक इस फॉर्म को भर सकते हैं।

भारत

Anamika Mishra

Sep 01, 2025

BSEB 10th scholarship 2025, Bihar Board scholarship form last date, medhasoft.bihar.gov.in scholarship, how to apply for Bihar 10th scholarship,
बिहार बोर्ड ने कक्षा दसवीं के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप फॉर्म भरने की आखिरी डेट बढ़ाई। (Image Source: ChatGPT)

BSEB 10th Scholarship Deadline: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने कक्षा 10वीं के उत्तीर्ण छात्रों के लिए दी जाने वाली स्कॉलरशिप योजना के लिए भरे जाने वाले फॉर्म की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। जिन छात्रों ने पहले आवेदन नहीं किया, वे अब बढ़ी हुई तिथि तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आइए जानते हैं फॉर्म भरने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस।

15 दिसंबर तक बढ़ी डेडलाइन (Deadline Extended Till 15th December)

बिहार शिक्षा विभाग ने छात्रवृत्ति और प्रोत्साहन योजनाओं के लिए फॉर्म भरने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। ये डेट अब 15 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दी गई है। जिन छात्रों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वे आधिकारिक वेबसाइट medhasoft.bihar.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद, आवेदकों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा, जिससे वे आवेदन पत्र तक पहुंचकर उसे पूरा कर सकेंगे।

ये भी पढ़ें

कब आएगा एसबीआई पीओ प्री का रिजल्ट? लेटेस्ट अपडेट और चेक करने का तरीका
शिक्षा
SBI PO Pre Result 2025 Date

कैसे भरें बीएसईबी 10वीं छात्रवृत्ति फॉर्म (How to Fill BSEB 10th Scholarship Form)

फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं https://medhasoft.bihar.gov.in
इसके बाद Student Login या Apply Online पर जाएं
अपना रोल नंबर, रोल कोड और जन्मतिथि डालें
आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें जैसे, आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, पासपोर्ट साइज फोटो, 10वीं का मार्कशीट
इसके बाद फॉर्म सबमिट करें और प्रिंट लेकर रखें

कौन कर सकता है आवेदन (Who Can Apply)

बिहार बोर्ड से 2025 में 10वीं पास छात्र
जिनके पास बिहार राज्य का निवास प्रमाण पत्र है

ये भी पढ़ें

IBPS CRP RRB 2025: बैंक में नौकरी का सुनहरा मौका, 13217 पदों के लिए शुरू हुई आवेदन प्रक्रिया, देखें पूरी डिटेल
शिक्षा
IBPS CRP RRB 2025

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Updated on:

01 Sept 2025 11:20 am

Published on:

01 Sept 2025 10:51 am

Hindi News / Education News / BSEB 10वीं स्कॉलरशिप फॉर्म भरने की आखिरी तारीख अब 15 सितंबर तक, medhasoft.bihar.gov.in वेबसाइट पर करें आवेदन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट