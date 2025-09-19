BSF Recruitment 2025: बीएसएफ में हेड कॉन्स्टेबल के 1100 से ज्यादा पदों के लिए भर्ती, 10वीं, 12वीं पास करें अप्लाई, 81,100 तक मिलेगी सैलरी

आवेदन करने के लिए सबसे पहले उम्मीदवार को BSF की आधिकारिक वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाना होगा।

वहां "Recruitment Openings" सेक्शन में जाकर **Head Constable RO/RM Recruitment 2025 का नोटिफिकेशन देखें।

अब "Apply Online" पर क्लिक करें और सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पूरा करें।

रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करके अपनी व्यक्तिगत जानकारी और शैक्षणिक डिटेल्स भरें।

पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर स्कैन कर अपलोड करें।

श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

अंत में आवेदन फॉर्म सबमिट करें और उसका प्रिंटआउट भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।