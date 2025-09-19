Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

BSF Recruitment 2025: बीएसएफ में हेड कॉन्स्टेबल के 1100 से ज्यादा पदों के लिए भर्ती, 10वीं, 12वीं पास करें अप्लाई, 81,100 तक मिलेगी सैलरी

BSF Bharti: इस भर्ती के माध्यम से कुल 1131 पदों को भरा जाना है। जिसमें रेडियो ऑपरेटर (RO) हेड कॉन्स्टेबल 910 के पद, रेडियो मैकेनिक (RM) हेड कॉन्स्टेबल के 211 पद शामिल हैं। इनमें से लगभग 280 पद विभागीय उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रखे गए हैं।

भारत

Anurag Animesh

Sep 19, 2025

BSF Recruitment 2025
BSF Recruitment 2025

BSF में नौकरी पाने का बेहतरीन अवसर है। बीएसएफ इस समय हेड कॉन्स्टेबल रेडियो ऑपरेटर (RO) और रेडियो मैकेनिक (RM) के पदों पर भर्ती कर रहा है। कुल 1100 से अधिक पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है और आवेदन की अंतिम 23 सितंबर 2025 है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

BSF Recruitment 2025: इतने पदों पर होगी भर्ती


इस भर्ती के माध्यम से कुल 1131 पदों को भरा जाना है। जिसमें रेडियो ऑपरेटर (RO) हेड कॉन्स्टेबल 910 के पद, रेडियो मैकेनिक (RM) हेड कॉन्स्टेबल के 211 पद शामिल हैं। इनमें से लगभग 280 पद विभागीय उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रखे गए हैं।

BSF Bharti: शैक्षणिक योग्यता


शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आवेदन के लिए उम्मीदवार ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स विषयों के साथ 12वीं पास की हो और कम से कम 60% अंक प्राप्त किए हों। वहीं वैकल्पिक रूप से, 10वीं पास + 2 साल का ITI डिप्लोमा रखने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं।
रेडियो ऑपरेटर (RO) के लिए ITI डिप्लोमा** इन ट्रेड्स में से किसी एक में होना चाहिए। रेडियो, टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक्स, COPA, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा एंट्री ऑपरेटर।

रेडियो मैकेनिक (RM) के लिए ITI डिप्लोमा इन ट्रेड्स में मान्य होगा। रेडियो, टेलीविजन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, COPA, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, IT & ESM, कंप्यूटर हार्डवेयर, मैकेट्रॉनिक्स, इक्विपमेंट मेंटेनेंस

BSF Vacancy 2025: ऐसे कर पाएंगे आवेदन

आवेदन करने के लिए सबसे पहले उम्मीदवार को BSF की आधिकारिक वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाना होगा।
वहां "Recruitment Openings" सेक्शन में जाकर **Head Constable RO/RM Recruitment 2025 का नोटिफिकेशन देखें।
अब "Apply Online" पर क्लिक करें और सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पूरा करें।
रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करके अपनी व्यक्तिगत जानकारी और शैक्षणिक डिटेल्स भरें।
पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर स्कैन कर अपलोड करें।
श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
अंत में आवेदन फॉर्म सबमिट करें और उसका प्रिंटआउट भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

19 Sept 2025 07:57 pm

Hindi News / Education News / BSF Recruitment 2025: बीएसएफ में हेड कॉन्स्टेबल के 1100 से ज्यादा पदों के लिए भर्ती, 10वीं, 12वीं पास करें अप्लाई, 81,100 तक मिलेगी सैलरी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.