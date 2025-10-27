BSSC Stenographer Vacancy 2025: 12वीं पास युवाओं के लिए शानदार मौका, स्टेनोग्राफर, स्टेनो टाइपिस्ट के पदों पर निकली भर्ती

BSSC Stenographer Vacancy 2025(Image-Freepik)
BSSC: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) ने स्टेनोग्राफर और स्टेनो टाइपिस्ट ग्रेड-III पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इस भर्ती के माध्यम से कुल 432 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 25 सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 5 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं, परीक्षा शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख 3 नवंबर 2025 निर्धारित की गई है। इच्छुक उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
इस भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 (इंटरमीडिएट) या इसके समकक्ष योग्यता होना अनिवार्य है। साथ ही हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में शॉर्टहैंड, टाइपिंग तथा कंप्यूटर संचालन का ज्ञान होना जरूरी है। आयु सीमा की बात करें तो आवेदकों की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष रखी गई है। उम्र की गणना 1 अगस्त 2025 को आधार मानकर की जाएगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को राज्य सरकार के नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
सैलरी की बात करें तो इस भर्ती के लिए चयनित उम्मीदवारों को लेवल-4 के वेतनमान के तहत 25,500 रुपये से 81,100 रुपये तक का वेतन मिलेगा। इस भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन को देखा जा सकता है।
आवेदन के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले BSSC की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा।
रजिस्ट्रेशन के बाद लॉग इन करके आवेदन फॉर्म भरना होगा।
सभी जरुरी डिटेल्स सावधानीपूर्वक भरें।
आवेदन फॉर्म सबमिट करने से पहले उम्मीदवारों को इसकी जांच कर लेनी चाहिए।
इसके बाद निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है।
आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उम्मीदवार भविष्य के लिए आवेदन फॉर्म की एक कॉपी डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें।
