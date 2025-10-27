BSSC Stenographer Vacancy 2025: 12वीं पास युवाओं के लिए शानदार मौका, स्टेनोग्राफर, स्टेनो टाइपिस्ट के पदों पर निकली भर्ती



इस भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 (इंटरमीडिएट) या इसके समकक्ष योग्यता होना अनिवार्य है। साथ ही हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में शॉर्टहैंड, टाइपिंग तथा कंप्यूटर संचालन का ज्ञान होना जरूरी है। आयु सीमा की बात करें तो आवेदकों की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष रखी गई है। उम्र की गणना 1 अगस्त 2025 को आधार मानकर की जाएगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को राज्य सरकार के नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।