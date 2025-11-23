कैबिनेट सचिवालय में निकली वैकेंसी, 1.42 लाख रुपये तक मिलेगी सैलरी, जानें योग्यता

Cabinet Secretariat Recruitment 2025 (Image: Freepik)
Cabinet Secretariat Recruitment 2025: सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के बेहतर मौका है। कैबिनेट सचिवालय ने बिना लिखित परीक्षा डिप्टी फील्ड ऑफिसर (DFO) के 250 पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। मतलब, इस जॉब में चयन GATE स्कोर और इंटरव्यू के आधार पर होगा। चलिए जानते हैं वैकेंसी से जुड़ी पूरी डिटेल के बारे में।
सरकार ने 15 नवंबर 2025 से इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार 14 दिसंबर 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। यह आवेदन ऑनलाइन नहीं, बल्कि ऑफलाइन मोड में करना होगा। यानी फॉर्म डाउनलोड करके हाथ से भरना है और जरूरी डाक्यूमेंट्स के साथ पोस्ट करना होगा।
डिप्टी फील्ड ऑफिसर की ये भर्ती कंप्यूटर साइंस, आईटी, डेटा साइंस, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग, फिजिक्स जैसे टेक्निकल विषयों में निकली है।
भर्ती संस्था: कैबिनेट सचिवालय, भारत सरकार
पद का नाम: डिप्टी फील्ड ऑफिसर (टेक्निकल)
कुल पद: 250
योग्यता: इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी में B.Tech/B.E या संबंधित विषय में मास्टर्स
अतिरिक्त शर्त: संबंधित विषय में GATE क्वालिफाइड होना जरूरी
उम्र सीमा: अधिकतम 30 वर्ष (आरक्षित वर्ग को नियम अनुसार छूट)
सैलरी: पे लेवल-07 के तहत 44,900 रुपये से 1,42,400 रुपये प्रति माह
चयन प्रक्रिया: GATE स्कोर + इंटरव्यू
इस पद के लिए उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा जिस विषय में आवेदन कर रहे हैं उसी विषय में वैलिड GATE स्कोर होना बेहद जरूरी है। उम्र सीमा 30 वर्ष तक रखी गई है, हालांकि SC/ST/OBC उम्मीदवारों को सरकारी नियम के अनुसार आयु छूट मिलेगी।
यह भर्ती पूरी तरह ऑफलाइन है इसलिए प्रक्रिया थोड़ी अलग है लेकिन मुश्किल नहीं है।
DFO पद पे लेवल-07 में आता है जिसमें शुरुआती सैलरी लगभग 44,900 रुपये होती है और अनुभव व प्रमोशन के साथ यह रकम 1,42,400 रुपये तक पहुंच सकती है।
इसके अलावा केंद्र सरकार की सभी भत्ते जैस HRA, DA, TA आदि भी मिलते हैं। यानी नौकरी न सिर्फ स्थिर है बल्कि आर्थिक रूप से भी बेहद मजबूत है।
