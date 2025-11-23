कैबिनेट सचिवालय में निकली वैकेंसी, 1.42 लाख रुपये तक मिलेगी सैलरी, जानें योग्यता

Cabinet Secretariat Recruitment 2025: सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के बेहतर मौका है। कैबिनेट सचिवालय ने बिना लिखित परीक्षा डिप्टी फील्ड ऑफिसर (DFO) के 250 पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। मतलब, इस जॉब में चयन GATE स्कोर और इंटरव्यू के आधार पर होगा। चलिए जानते हैं वैकेंसी से जुड़ी पूरी डिटेल के बारे में।