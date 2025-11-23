CSIR UGC NET December 2025: 18 दिसंबर को होगी परीक्षा, जानें एग्जाम पैटर्न और निगेटिव मार्किंग

CSIR UGC NET December 2025: सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर 2025 की तारीख सामने आते ही देशभर के छात्रों में तैयारी की रफ्तार तेज हो गई है। 18 दिसंबर को होने वाली यह परीक्षा सिर्फ जूनियर रिसर्च फेलोशिप का मौका नहीं देती बल्कि कॉलेजों में पढ़ाने का रास्ता भी खोलती है। इसलिए उम्मीदवारों के लिए जरूरी है कि वे पेपर का पैटर्न और निगेटिव मार्किंग अच्छी तरह समझकर ही तैयारी करें। नीचे पूरे एग्जाम स्ट्रक्चर को आसान भाषा में समझाया गया है।