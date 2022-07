CBSE Result 2022: स्कूलों ने छात्रों को दिए सिक्योरिटी पिन, ऐसे घर बैठे मिलेंगे सीबीएसई सर्टिफिकेट और मार्कशीट

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार स्कूलों के द्वारा छात्रों को सिक्योरिटी पिन उपलब्‍ध करा दिया गया है, जिन छात्रों को यह पिन नहीं मिला है वह अपने स्कूल से संपर्क करके ले सकते हैं। यह सुविधा को CBSE और एनईजीडी (NeGD) ने मिलकर शुरू की है, जिससे छात्र घर बैठे जरूरी डाक्युमेंट डॉउनलोड कर पाएंगे। इस सुविधा को शुरू करने की पहल आईटी और परियोजना के डायरेक्टर डॉ. अंतरिक्ष जौहरी ने किया है।



सिक्योरिटी पिन के जरिए डिजिलॉकर को CBSE से कैसे करें लिंक

- केंद्रीय माध्‍यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के द्वारा प्रोवाइड की जा रही इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए छात्रों को सबसे पहले CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर जाना है।

- इसके बाद लेटेस्ट अपडेट में से Security PIN for DigiLocker accounts of Class X and XII students to access their Digital Academic Documents ऑप्सन पर क्लिक करना है, जिससे एक डाक्युमेंट खुलेगा।

-इस डाक्युमेंट के जरिए आप लिंक करने की पूरी प्रोसेस के बारे में जान सकते हैं। इसके साथ ही ये स्टेप फॉलो कर सकते हैं।

- अब आपको cbseservices.digilocker.gov.in/activatecbse लिंक पर जाना है।

-इसके बाद आपको 'Get Started with Account Confirmation' ऑप्सन में क्लिक करना है।

- अब आपको 6 अंक का सिक्योरिटी पिन डालके NEXT पर क्लिक करना है।

- इसके बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, जिसे आपको वहां डाल देना है।

- इतना करने के बाद आपका डिजिलॉकर अकाउंट CBSE से लिंक होते हुए एक्टिव हो जाएगा।