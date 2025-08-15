CBSE स्कूलों के लिए नया नियम, रजिस्ट्रेशन से पहले अब छात्रों को बनवाना होगा APAAR ID

CBSE APAAR ID Mandatory 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब 2026 से 9वीं और 11वीं के रजिस्ट्रेशन तथा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए अपार आईडी (APAAR ID) देना अनिवार्य होगा। यह यूनिक डिजिटल पहचान न केवल छात्रों के पूरे शैक्षणिक रिकॉर्ड को सुरक्षित रखेगी बल्कि फर्जी डाक्यूमेंट्स और डेटा गड़बड़ी जैसी समस्याओं को भी खत्म करेगी।