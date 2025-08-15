Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

CBSE स्कूलों के लिए नया नियम, रजिस्ट्रेशन से पहले अब छात्रों को बनवाना होगा APAAR ID

CBSE APAAR ID Mandatory 2026: सीबीएसई ने 2026 से कक्षा 9-12 के पंजीकरण और बोर्ड परीक्षा के लिए अपार आईडी अनिवार्य कर दी है। जानिए क्या है अपार आईडी और क्यों है जरूरी।

भारत

Rahul Yadav

Aug 15, 2025

CBSE APAAR ID Mandatory 2026
CBSE APAAR ID Mandatory 2026

CBSE APAAR ID Mandatory 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब 2026 से 9वीं और 11वीं के रजिस्ट्रेशन तथा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए अपार आईडी (APAAR ID) देना अनिवार्य होगा। यह यूनिक डिजिटल पहचान न केवल छात्रों के पूरे शैक्षणिक रिकॉर्ड को सुरक्षित रखेगी बल्कि फर्जी डाक्यूमेंट्स और डेटा गड़बड़ी जैसी समस्याओं को भी खत्म करेगी।

क्यों जरूरी है अपार आईडी

जून 2025 में हुई CBSE की बैठक में तय हुआ कि अब छात्रों के पंजीकरण को मानकीकृत पहचान से जोड़ा जाएगा। पहले 9वीं-11वीं के पंजीकरण और 10वीं-12वीं की परीक्षा सूची (LOC) बिना किसी तय पहचान प्रणाली के भेजी जाती थी जिससे डेटा में गड़बड़ी और वेरिफिकेशन में दिक्कत होती थी।

ये भी पढ़ें

स्कूल में छुट्टी लेना अब पड़ेगा भारी, CBSE ने लागू किया सख्त अटेंडेंस नियम, आप भी जानें
शिक्षा
CBSE Schools Leave Rules

शिक्षा मंत्रालय ने इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एजुकेशन का हिस्सा बताया है जिसका उद्देश्य हर छात्र को आजीवन और आसानी से उपलब्ध डिजिटल शैक्षणिक रिकॉर्ड देना है।

क्या है अपार आईडी?

अपार आईडी एक 12 अंकों का यूनिक नंबर है जो हर छात्र को दिया जाता है। इसके जरिए मार्कशीट, सर्टिफिकेट और डिग्री जैसे सभी शैक्षणिक रिकॉर्ड डिजिटल रूप में सुरक्षित रखे और आसानी से देखे जा सकते हैं। यह आईडी पूरे शैक्षणिक सफर में स्थायी रहती है और लाइफटाइम वैलिड है। अपार आईडी का पूरा नाम Automated Permanent Academic Account Registry है।

स्कूलों के लिए निर्देश

CBSE ने कहा है कि पंजीकरण से पहले हर छात्र की अपार आईडी बनवाना जरूरी है। यह आईडी आइडेंटिटी वेरीफिकेशन और अन्य आधिकारिक कामों में भी इस्तेमाल होगी। इससे शिक्षा में डिजिटल प्रक्रिया तेज होगी और छात्रों के रिकॉर्ड संभालना आसान और साफ-सुथरा हो जाएगा।

ये भी पढ़ें

PM मोदी ने 103 मिनट का भाषण देकर बनाया नया रिकॉर्ड, टूटा पहले प्रधानमंत्री नेहरू के स्पीच का रिकॉर्ड
शिक्षा
PM Modi Speech on Independence Day 2025

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

15 Aug 2025 05:55 pm

Hindi News / Education News / CBSE स्कूलों के लिए नया नियम, रजिस्ट्रेशन से पहले अब छात्रों को बनवाना होगा APAAR ID

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.