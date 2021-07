CBSE Board Exams 2022: सीबीएसई का बड़ा फैसला - साल में दो बार एग्जाम, जल्द जारी होगा नया सिलेबस

CBSE Board Exams 2022: कोरोना महामारी से उत्पन्न संकट के बाद केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ( CBSE ) ने एकेडमिक ईयर 2021-22 के लिए बड़ा फैसला लिया है। सीबीएसई की ओर से जारी ताजा अपडेट के मुताबिक स्पेशल असेसमेंट स्कीम के तहत शिक्षा सत्र 2022 में दो बार परीक्षा आयोजित की जाएगी। बोर्ड ने बताया है कि सिलेबस इस महीने के आखिर तक जारी कर दिया जाएगा।

दोनों सत्र में सिलेबस 50:50 कवर होगा

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ( central board of secondary education ) ने कहा है कि एकेडमिक सेशन 2021-22 ( Academic Session 2021-22 ) दो टर्म में विभाजित होगा। प्रत्येक टर्म में करीब 50-50 फीसदी सिलेबस कवर होगा। सीबीएसई पहले टर्म की परीक्षाएं नवंबर-दिसंबर में आयोजित करेगा। जबकि दूसरे टर्म की परीक्षा मार्च-अप्रैल में होगी। बोर्ड ने यह भी कहा है कि शैक्षणिक सत्र 2021-22 के पाठ्यक्रम को विषय विशेषज्ञों द्वारा अवधारणाओं और विषयों के परस्पर संबंध को देखते हुए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण का पालन करते हुए दो अवधि में विभाजित किया जाएगा।

मूल्यांकन प्रणाली को विश्वसनीय बनाने पर जोर

2022 की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की योजना पर सीबीएसई ने कहा कि आंतरिक मूल्यांकन ( Internal Assesment ) और परियोजना कार्यों को और अधिक विश्वसनीय व वैध बनाने के प्रयास जारी रहेंगे। कोरोना संकट को देखते हुए CBSE ने ये फैसला लिया है। अप्रैल में पीएम मोदी ने दसवीं और जून में पीएम मोदी ने सीबीएसई 12वीं की परीक्षा रद्द करने का ऐलान किया था।

