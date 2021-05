CBSE Class 12 Board Exam 2021 : सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा पर आज आ सकता है बड़ा फैसला

CBSE Class 12 Board Exam 2021: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं कक्षा की परीक्षा को लेकर आज बड़ा फैसला आ सकता है। कुछ देर में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा रद्द करने या न करने के मुद्दे पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहम बैठक करेंगे। ताजा जानकारी के मुताबिक देश भर में बिगड़ते कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री राज्य के शिक्षा सचिवों के साथ चर्चा के बाद कक्षा 12 वीं बोर्ड परीक्षा 2021 को रद्द करने के मुद्दे पर अंतिम फैसले की घोषणा कर सकते हैं।

CBSE Class 12 Board Exam 2021 updates

बता दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्विट कर जानकारी दी थी कि वह 17 मई, 2021 को सुबह 11 बजे 12वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर राज्य के शिक्षा सचिवों के साथ बैठक करेंगे। बैठक का मकसद कोरोना वायरस महामारी की स्थिति 12वीं बोर्ड परीक्षा के मुद्दे पर चर्चा करना है। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर भी अहम बातचीत हो सकती है।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बैठक को लेकर इस बात के संकेत दिए हैं। उक्त अधिकारी ने बताया है कि अगर कोरोना वायरस संक्रमण से स्थिति और बिगड़ती है तो सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा की तर्ज पर 12वीं बोर्ड परीक्षा को रद्द कर नई मूल्यांकन नीति पर अमल हो सकता है।

अप्रैल में 10वीं बोर्ड की परीक्षा हुई थी रद्द

इससे पहले अप्रैल में भारत में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि के बीच सीबीएसई कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई थी। कोरोना स्थिति की समीक्षा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में दसवीं बोर्ड की परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया गया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल, स्कूल और उच्च शिक्षा सचिव और अन्य शीर्ष अधिकारी भी उस बैठक में शामिल हुए थे। पिछले शेड्यूल के मुताबिक सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 4 मई 2021 से ऑफलाइन मोड में होनी थीं।

