Lucknow University Admision 2021: यूजी, पीजी और पीएचडी में प्रवेश के लिए आवेदन की डेडलाइन 31 मई तक बढ़ी

Lucknow University Admision 2021: देशभर में कोरोना महामारी के चलते जो छात्र यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों में एडमिशन लेने के लिए आवेदन करने से चूक गए थे उनके लिए एक अच्छी खबर है । लखनऊ यूनिवर्सिटी ने यूजी, पीजी और पीएचडी कोर्सेस में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की डेडलाइन बढ़ा दी गई है। उम्मीदवार पीएचडी के लिए 3 मई से 15 मई तक और यूजी और पीजी कोर्सेस के लिए 3 मई से 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं।

एडमिशन के बारे में यहां से हासिल करें पूरी जानकारी

लखनऊ यूनिवर्सिटी ने आवदेन की समय सीमा बढाने के बाद ऑनलाइन आवेदन की डेडलाइन बढ़ाने को लेकर जरूरी नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अब इच्छुक और योग्य उम्मीदवार विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट lkouniv.ac.in पर जाकर संबंधित पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच यूनिवर्सिटी ने पीएचडी के लिए 3 मई से 15 मई तक और यूजी और पीजी कोर्सेस के लिए 3 मई से 31 मई तक प्रवेश की समय सीमा बढ़ाने का फैसला लिया है।

31 मई तक इन पाठ्यक्रमों में आवेदन कर सकते हैं छात्र

लखनऊ यूनिवर्सिटी की आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट lkouniv.ac.in पर 31 मई तक B.El.Ed, BBA, BCA, MBA, MTTM, B.P.Ed, M.P.Ed और M.Ed पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन कैसे करें

उम्मीदवार सबसे पहले यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट lkouniv.ac.in पर जाएं। होमपेज पर एडमिशन टैब पर क्लिक करें। ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन पर क्लिक करें। डिटेल्स पढ़ें और फार्म भरना शुरू करें। अपने आवेदन पत्र में सभी सही डिटेल्स भर कर सबमिट करें। आवेदन शुल्क का भुगतान करें। इसके बाद आपके स्क्रिन पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने का मैसेज आ जाएगा। आप एक प्रिंट अपने रख लें।

