CBSE CTET 2021-22: जानिए कब जारी होगी सीटेट प्रोविजनल आंसर की, ऐसे करें डाउनलोड

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ओर आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) 2021 की प्रोविजनल 'आंसर की' जल्द ही जारी होने वाली हैं। ऐस में जिन उम्मीदवारों ने इसकी परीक्षा में उपस्थित हुए है वे सभी आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर आंसर की डाउनलोड कर सकते है।

