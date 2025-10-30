Patrika LogoSwitch to English

CBSE की 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तारीखें घोषित, 17 फरवरी से शुरू होगा बोर्ड एग्जाम, यहां देखें डेट शीट

CBSE Date Sheet 2026: CBSE ने वर्ष 2026 में होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा कर दी है। छात्र डेट शीट यहां से डाउनलोड कर सकते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Oct 30, 2025

CBSE Date Sheet 2026 Released

CBSE Date Sheet 2026 Released (Image: CBSE)

CBSE Date Sheet 2026 Released: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने वर्ष 2026 में होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा कर दी है। बोर्ड की तरफ से जारी जानकारी के के हिसाब से, परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू होंगी। इस ऐलान के साथ ही छात्रों के लिए अब परीक्षा की तैयारी को व्यवस्थित तरीके से करने का मौका मिल गया है।

बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर पूरी डेटशीट देख सकते हैं। दी गई जानकारी के मुताबिक, कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 10 मार्च 2026 को समाप्त होंगी, जबकि कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 9 अप्रैल 2026 तक चलेंगी। परीक्षाएं हर दिन सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक आयोजित की जाएंगी।

10वीं की डेटशीट में हुआ बदलाव

CBSE ने इस बार 10वीं कक्षा की डेटशीट में कुछ बदलाव भी किए हैं। बोर्ड ने कई विषयों की परीक्षा तारीखों को संशोधित किया है। उदाहरण के तौर पर, होम साइंस विषय की परीक्षा अब 18 फरवरी 2026 को होगी जबकि पहले इसकी तारीख 26 फरवरी तय की गई थी। इन बदलावों के चलते छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अपनी विषयवार डेटशीट को ध्यान से दोबारा देखें ताकि किसी भ्रम की स्थिति न बने।

ऐसे डाउनलोड करें डेटशीट

छात्र बहुत आसानी से CBSE की वेबसाइट से अपनी डेटशीट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए बस कुछ आसान स्टेप्स अपनाने होंगे।

  • सबसे पहले CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाएं।
  • होमपेज पर मौजूद 'Latest @ CBSE' सेक्शन पर क्लिक करें।
  • वहां आपको 10वीं और 12वीं की डेटशीट के लिंक दिखाई देंगे।
  • अपनी कक्षा (10वीं या 12वीं) के लिंक पर क्लिक करें।
  • डेटशीट आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगी।

अब आप इसे डाउनलोड आइकन पर क्लिक करके अपने टैब, लैपटॉप या फोन में सेव कर सकते हैं।

