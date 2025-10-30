CBSE की 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तारीखें घोषित, 17 फरवरी से शुरू होगा बोर्ड एग्जाम, यहां देखें डेट शीट

CBSE ने इस बार 10वीं कक्षा की डेटशीट में कुछ बदलाव भी किए हैं। बोर्ड ने कई विषयों की परीक्षा तारीखों को संशोधित किया है। उदाहरण के तौर पर, होम साइंस विषय की परीक्षा अब 18 फरवरी 2026 को होगी जबकि पहले इसकी तारीख 26 फरवरी तय की गई थी। इन बदलावों के चलते छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अपनी विषयवार डेटशीट को ध्यान से दोबारा देखें ताकि किसी भ्रम की स्थिति न बने।