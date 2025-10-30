CBSE की 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तारीखें घोषित, 17 फरवरी से शुरू होगा बोर्ड एग्जाम, यहां देखें डेट शीट

CBSE Date Sheet 2026 Released (Image: CBSE)
CBSE Date Sheet 2026 Released: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने वर्ष 2026 में होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा कर दी है। बोर्ड की तरफ से जारी जानकारी के के हिसाब से, परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू होंगी। इस ऐलान के साथ ही छात्रों के लिए अब परीक्षा की तैयारी को व्यवस्थित तरीके से करने का मौका मिल गया है।
बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर पूरी डेटशीट देख सकते हैं। दी गई जानकारी के मुताबिक, कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 10 मार्च 2026 को समाप्त होंगी, जबकि कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 9 अप्रैल 2026 तक चलेंगी। परीक्षाएं हर दिन सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक आयोजित की जाएंगी।
CBSE ने इस बार 10वीं कक्षा की डेटशीट में कुछ बदलाव भी किए हैं। बोर्ड ने कई विषयों की परीक्षा तारीखों को संशोधित किया है। उदाहरण के तौर पर, होम साइंस विषय की परीक्षा अब 18 फरवरी 2026 को होगी जबकि पहले इसकी तारीख 26 फरवरी तय की गई थी। इन बदलावों के चलते छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अपनी विषयवार डेटशीट को ध्यान से दोबारा देखें ताकि किसी भ्रम की स्थिति न बने।
छात्र बहुत आसानी से CBSE की वेबसाइट से अपनी डेटशीट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए बस कुछ आसान स्टेप्स अपनाने होंगे।
अब आप इसे डाउनलोड आइकन पर क्लिक करके अपने टैब, लैपटॉप या फोन में सेव कर सकते हैं।
