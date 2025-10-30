School Teacher Vacancy: शिक्षकों के 10 हजार से ज्यादा सीटों पर निकली भर्ती, 70 हजार तक मिलेगी सैलरी

School Teacher Vacancy(Image-Freepik)
Assam DEE Recruitment 2025 Notification Pdf: स्कूल टीचर की नौकरी की तलाश में लगे युवाओं के लिए जरुरी वैकेंसी सामने आई है। असम प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय (DEE) ने राज्य के लोअर प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों के 10 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती की घोषणा की है। इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 8 नवंबर 2025 से शुरू होगी। आवेदन की अंतिम तारीख 30 नवंबर 2025 तय की गई है। असम टीचर भर्ती 2025 के लिए नोटिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट से देखा जा सकता है।
इस भर्ती के लिए वही उम्मीदवार योग्य होंगे जो 30 सितंबर 2025 तक सर्व शिक्षा अभियान (SSA) के अंतर्गत संविदा या राज्य पूल में शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। साथ ही, उम्मीदवार ने कम से कम 3 साल की सेवा पूरी की होनी चाहिए।
अभ्यर्थी केवल उसी श्रेणी (कैटेगरी) के पद के लिए आवेदन कर सकेंगे, जिसमें वे वर्तमान में काम कर रहे हैं। भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन देखा जा सकता है।
इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को 14 हजार से 70 हजार तक की सैलरी दी जाएगी। इसमें आवेदन करने के लिए किसी प्रकार का आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आवेदन बिलकुल निशुल्क होगा।
ऑनलाइन आवेदन शुरू होने के बाद उम्मीदवार DEE Assam की आधिकारिक वेबसाइट dee.assam.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकेंगे।
वेबसाइट पर जाएं और “DEE Lower and Upper Primary Teacher Recruitment 2025” लिंक पर क्लिक करें।
“Apply Online” पर जाकर अपनी बेसिक डिटेल्स के साथ रजिस्ट्रेशन करें।
रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन करें और मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें।
आवश्यक डाक्यूमेंट्स, फोटो और हस्ताक्षर निर्धारित साइज में अपलोड करें।
सबमिट करने से पहले सभी डिटेल्स जांच लें और फिर आवेदन फॉर्म सब्मिट करें।
आवेदन की कॉपी का प्रिंट आउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
बड़ी खबरेंView All
शिक्षा
ट्रेंडिंग