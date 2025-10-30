School Teacher Vacancy: शिक्षकों के 10 हजार से ज्यादा सीटों पर निकली भर्ती, 70 हजार तक मिलेगी सैलरी

Assam DEE Recruitment 2025 Notification Pdf: स्कूल टीचर की नौकरी की तलाश में लगे युवाओं के लिए जरुरी वैकेंसी सामने आई है। असम प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय (DEE) ने राज्य के लोअर प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों के 10 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती की घोषणा की है। इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 8 नवंबर 2025 से शुरू होगी। आवेदन की अंतिम तारीख 30 नवंबर 2025 तय की गई है। असम टीचर भर्ती 2025 के लिए नोटिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट से देखा जा सकता है।