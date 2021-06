CBSE: सीबीएसई ने छात्रों के हित में पोर्टल किया लॉन्च, अब घर बैठे हासिल करें डुप्लीकेट दस्तावेज

नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ( सीबीएसई ) ने विभिन्न सर्टिफिकेट और मार्कशीट की डुप्लीकेट कॉपी सरल तरीके से छात्रों को मुहैया करान के लिए एक नया पोर्टल डैड्स ( Duplicate Academic Document System ) नाम से लॉन्च किया है। छात्रों की समस्या के लिहाज से इसे सीबीएसई का बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे कोरोना महामारी के दौरान और उसके बाद में भी विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिलेगी।

अब घर बैठकर हासिल करें डुप्लीकेट दस्तावेज

डुप्लीकेट एकेडमिक डॉक्यूमेंट सिस्टम उर्फ डैड्स छात्रों को उनके घरों में आराम से बैठकर उनके डुप्लीकेट दस्तावेज हासिल करने में मदद कर सकता है। बोर्ड की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सीबीएसई को छात्रों से उनके अकादमिक दस्तावेजों की डुप्लीकेट प्रतियों के लिए कई अनुरोध प्राप्त होते हैं क्योंकि वे खो जाते हैं या विकृत हो जाते हैं। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए सीबीएसई की इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग DADS ने डुप्लीकेट अकादमिक दस्तावेज प्रणाली हाल ही में विकसित की है जो कम समय, कम खर्च और बिना किसी परेशानी वाला साबित होगा।

दस्तावेज के लिए ऐसे करें आवेदन

छात्र अब इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से डुप्लीकेट मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आदि प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए छात्रों को वेबसाइट www.cbse.nic.in पर लॉग इन करना होगा और प्रक्रिया और विकल्पों के लिए https://cbseit.in/cbse/web/dads/home.aspx लिंक पर आवेदन करना होगा। क्षेत्रीय कार्यालय, आवेदन प्राप्त होने पर, शैक्षणिक दस्तावेजों को प्रिंट करेंगे और उन्हें स्पीड पोस्ट के माध्यम से विद्यार्थियों को भेजेंगे। एक ट्रैकिंग सिस्टम छात्रों को आवेदन की स्थिति का पता लगाने और विवरण भेजने में मदद करेगा। हालांकि, यह पोर्टल छात्रों को डिजिटल कॉपी के साथ-साथ अकादमिक दस्तावेज की एक प्रिंटेड कॉपी चुनने का भी विकल्प देगा।

