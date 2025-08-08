8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

सीधे इस लिंक से चेक करें Rajasthan Pashu Parichar Result 2025, इतने सीटों के लिए रिजल्ट जारी

Rajasthan Pashu Parichar Result 2025 रिजल्ट देखने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाना होगा।

जयपुर

Anurag Animesh

Aug 08, 2025

Rajasthan Pashu Parichar Result 2025
Rajasthan Pashu Parichar Result 2025

Rajasthan Pashu Parichar Result 2025: लंबे समय से पशु परिचर भर्ती रिजल्ट का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए अहम अपडेट सामने आ चूका है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पशु परिचर सीधी भर्ती-2023 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। जो भी छात्र इस परीक्षा में बैठे थे, वे आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इस रिजल्ट का कई महीनों से छात्र इंतजार कर रहे थे। परीक्षा कुल 6433 पदों के लिएभर्ती आयोजित की गई थी। जिनमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के 5713 पद और अनुसूचित क्षेत्र के 720 पद शामिल थे। अब बोर्ड ने 5778 पदों पर बोर्ड के लिए रिजल्ट जारी कर दिया है।

Rajasthan Pashu Parichar Result 2025: ऐसे चेक कर पाएंगे रिजल्ट


Rajasthan Pashu Parichar Result 2025 रिजल्ट देखने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाना होगा। वेबसाइट के होमपेज पर जाकर 'Animal Attendant Result' के लिंक पर क्लिक करना होगा। जिसके बाद रिजल्ट का पीडीएफ खुलकर सामने आ जाएगा।
उसमें अपना नाम और रोल नंबर सर्च कर लें।

Rajasthan Pashu Parichar Exam: इन तारीखों पर हुई थी परीक्षा


Rajasthan Pashu Parichar Exam पिछलेसाल 1, 2 और 3 दिसंबर को आयोजित की गई थी। इस परीक्षा के लिए 17 लाख 63 हजार 897 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। जिसमें से 10 लाख 52 हजार 565 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे। परीक्षा के बाद 24 जनवरी को आंसर की जारी कर दी गई थी। अब फाइनल रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है।

Rajasthan Pashu Parichar Result 2025

स्केलिंग को लेकर थी आपत्ति


इस परीक्षा में स्केलिंग की प्रक्रिया को लेकर विवाद चल रहा था। इसको लेकर कई अभ्यर्थियों ने आपत्ति दर्ज कराई थी। जिसके बाद कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिसके बाद फाइनल रिजल्ट पर तत्काल रोक लगा दिया गया था। इस रोक को हाईकोर्ट ने सोमवार को हटा दिया था। जिसके बाद रिजल्ट जारी कर दिया गया है।

शिक्षा

Updated on:

08 Aug 2025 09:10 am

Published on:

08 Aug 2025 09:00 am

Hindi News / Education News / सीधे इस लिंक से चेक करें Rajasthan Pashu Parichar Result 2025, इतने सीटों के लिए रिजल्ट जारी

