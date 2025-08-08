सीधे इस लिंक से चेक करें Rajasthan Pashu Parichar Result 2025, इतने सीटों के लिए रिजल्ट जारी

Rajasthan Pashu Parichar Result 2025: लंबे समय से पशु परिचर भर्ती रिजल्ट का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए अहम अपडेट सामने आ चूका है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पशु परिचर सीधी भर्ती-2023 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। जो भी छात्र इस परीक्षा में बैठे थे, वे आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इस रिजल्ट का कई महीनों से छात्र इंतजार कर रहे थे। परीक्षा कुल 6433 पदों के लिएभर्ती आयोजित की गई थी। जिनमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के 5713 पद और अनुसूचित क्षेत्र के 720 पद शामिल थे। अब बोर्ड ने 5778 पदों पर बोर्ड के लिए रिजल्ट जारी कर दिया है।