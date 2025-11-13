Children’s Day 2025: भारत के टॉप 5 सुपर टैलेंटेड बच्चे, जिन्होंने अपनी बुद्धि और प्रतिभा से पूरी दुनिया को चौंकाया

कौटिल्य पंडित का जन्म 24 दिसंबर, 2007 को हरियाणा के करनाल जिले के कोहंड गांव में हुआ था। इन्हें गूगल बॉय के नाम से भी जाना जाता है। बेहद कम उम्र में ही इन्होने भूगोल, अर्थव्यवस्था, राजनीति-विज्ञान, खगोलशास्त्र आदि विषयों में ज्ञान अर्जित कर लिया था, इनकी स्मरण शक्ति बहुत ज्यादा है। 5 वर्ष की उम्र में ही लोकप्रिय टीवी क्विज शो में भाग लिया और वहीं से पॉपुलर हो गए। बाल प्रतिभा की बात आए और इनका नाम न हो ऐसा हो ही नहीं सकता है।