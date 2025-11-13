Patrika LogoSwitch to English

लाइफस्टाइल

Happy Childrens Day Wishes 2025: “बच्चों को उपदेश नहीं, उदाहरण की आवश्यकता”, पं. नेहरू के 20+ कोट्स जो बच्चों के लिए हैं खास

Happy Children’s Day 2025: बच्चे देश का भविष्य हैं और उन्हें प्रेम, देखभाल और सही मार्गदर्शन की सबसे ज्यादा जरूरत है। इस मौके पर आइए पढ़ते हैं नेहरू जी के कुछ प्रेरणादायक विचार ।

भारत

image

MEGHA ROY

Nov 13, 2025

Childrens Day 2025 quotes by Nehru, Pandit Jawaharlal Nehru quotes, inspirational children's day quotes, बाल दिवस 2025 कोट्स

Childrens Day 2025 quotes by Nehru|फोटो सोर्स –Patrika.com

Happy Children’s Day Wishes 2025: हर साल 14 नवंबर को देशभर में बाल दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह दिन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को समर्पित है, जिन्हें बच्चों से बेहद लगाव था। उनका मानना था कि बच्चे देश का भविष्य हैं और उन्हें प्रेम, देखभाल और सही मार्गदर्शन की सबसे ज्यादा जरूरत है। इस मौके पर आइए पढ़ते हैं नेहरू जी के कुछ प्रेरणादायक विचार, जो बच्चों के जीवन में सकारात्मकता और सीख दोनों भर देते हैं।

2025 का बाल दिवस थीम क्या है?

इस साल बाल दिवस 2025 की थीम है “For Every Child, Every Right” यानी “हर बच्चे के लिए हर अधिकार”। यह थीम संयुक्त राष्ट्र के उस मिशन को दर्शाती है, जो हर बच्चे को समान अवसर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षित वातावरण देने पर केंद्रित है चाहे उसकी सामाजिक या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो।

Importance of Children’s Day: बाल दिवस का महत्व क्या है?

भारत में बाल दिवस (Children’s Day) हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की याद में समर्पित है, जिनका जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। नेहरू जी बच्चों से बेहद प्रेम करते थे और उनका मानना था कि देश का भविष्य उसके बच्चों के हाथों में है। वे चाहते थे कि हर बच्चा शिक्षा, खेल और अच्छे संस्कारों के साथ आत्मविश्वास से आगे बढ़े।बाल दिवस हमें याद दिलाता है कि बच्चों को सिर्फ प्यार ही नहीं, बल्कि एक ऐसा माहौल भी देना चाहिए जहां वे सुरक्षित, स्वस्थ और सम्मान के साथ अपना भविष्य बना सकें।

Pandit Nehru Quotes for Children: पंडित जवाहरलाल नेहरू का बच्चों के लिए अनमोल विचार

बच्चे आज का नहीं, बल्कि कल का भविष्य हैं।”

“बच्चों को उपदेश नहीं, उदाहरण की आवश्यकता होती है।”

“देश की असली संपत्ति उसके नागरिक हैं — और सबसे बड़ी आशा उसके युवा और बच्चे हैं।”

“आज के बच्चे कल के भारत का निर्माण करेंगे।”

“हर बच्चे में एक चिंगारी होती है, बस जरूरत है उसे जगाने की।”

“अगर हम अपने बच्चों को सच्ची शिक्षा दें, तो वे देश का गौरव बन सकते हैं।”

“बचपन जीवन की सबसे सुंदर अवस्था है — इसे स्नेह और शिक्षा से सँवारना हमारा कर्तव्य है।”

“सच्ची शिक्षा वही है जो बच्चे के भीतर छिपी प्रतिभा को बाहर लाए।”

“बच्चों के साथ वैसे ही व्यवहार करो जैसे तुम अपने बचपन में चाहते थे।”

“बच्चे फूलों की तरह होते हैं — उन्हें प्यार और देखभाल की जरूरत होती है।”

Children’s Day Special Quotes: बाल दिवस स्पेशल कोट्स

“बच्चों की मुस्कान में ही भगवान का चेहरा छिपा होता है।”

“हर बच्चा खास है, बस जरूरत है उसे समझने की।”

“बचपन एक ऐसी किताब है, जिसके हर पन्ने में खुशियां लिखी होती हैं।”

“बच्चे वह फूल हैं जो समाज की बगिया को खुशबू देते हैं।”

“जिस दिल में बच्चों के लिए प्यार नहीं, वो दिल इंसान नहीं।”

“बचपन का हर पल अमूल्य होता है, इसे प्यार और सीख से भर दें।”

“जहाँ बच्चों की हंसी गूंजती है, वहां खुदा बसता है।”

“बच्चे भविष्य की वो किरण हैं, जो अंधेरों को मिटा देती है।”

“बाल दिवस हमें याद दिलाता है कि हर बच्चे को प्यार, शिक्षा और सम्मान मिलना चाहिए।”

“बचपन बीत जाता है, पर उसकी यादें हमें हमेशा मुस्कुराने पर मजबूर कर देती हैं।”

Happy Children's Day Wishes: बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!
बच्चों की मुस्कान से ही दुनिया में खुशियां बिखरती हैं।

Happy Children’s Day!
हर बच्चे का बचपन हंसी, प्यार और सपनों से भरा हो।

बाल दिवस मुबारक हो!
नन्हें कदमों की आहट में ही भविष्य की उम्मीदें छिपी हैं।

चाचा नेहरू को नमन और बच्चों को सलाम,
बाल दिवस की दिल से शुभकामनाएं!

बच्चों के बिना यह दुनिया अधूरी है,
बाल दिवस पर हर मुस्कान को सलाम।

हर बच्चा एक नई कहानी है,
बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!

बचपन की मासूमियत को हमेशा दिल में जिंदा रखें,
बाल दिवस की ढेरों शुभकामनाएं!

बच्चे देश का भविष्य हैं,
उनके हर सपने को पंख लगें — बाल दिवस की शुभकामनाएं!

बचपन वो दौर है जो हर किसी को प्यारा लगता है,
बाल दिवस मुबारक हो!

हर बच्चा एक सितारा है,
उसका जीवन चमकता रहे — बाल दिवस की हार्दिक बधाई!

Updated on:

13 Nov 2025 03:39 pm

Published on:

13 Nov 2025 03:38 pm

Hindi News / Lifestyle News / Happy Childrens Day Wishes 2025: "बच्चों को उपदेश नहीं, उदाहरण की आवश्यकता", पं. नेहरू के 20+ कोट्स जो बच्चों के लिए हैं खास

