Happy Childrens Day Wishes 2025: “बच्चों को उपदेश नहीं, उदाहरण की आवश्यकता”, पं. नेहरू के 20+ कोट्स जो बच्चों के लिए हैं खास

भारत में बाल दिवस (Children’s Day) हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की याद में समर्पित है, जिनका जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। नेहरू जी बच्चों से बेहद प्रेम करते थे और उनका मानना था कि देश का भविष्य उसके बच्चों के हाथों में है। वे चाहते थे कि हर बच्चा शिक्षा, खेल और अच्छे संस्कारों के साथ आत्मविश्वास से आगे बढ़े।बाल दिवस हमें याद दिलाता है कि बच्चों को सिर्फ प्यार ही नहीं, बल्कि एक ऐसा माहौल भी देना चाहिए जहां वे सुरक्षित, स्वस्थ और सम्मान के साथ अपना भविष्य बना सकें।