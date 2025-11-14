Children’s Day Quiz: भारत में बाल दिवस की शुरुआत कब हुई थी, 14 नवंबर को ही क्यों मनाते हैं बाल दिवस, जैसे कई सवालों के जवाब जानिये

Children's Day Quiz: हर साल 14 नवंबर को देशभर में बाल दिवस मनाया जाता है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। इसलिए इस दिन देश के पूर्व पीएम को याद करते हुए बाल दिवस का आयोजन किया जाता है। पंडित जवाहर लाल नेहरू बच्चों को देश का भविष्य मानते थे। उनका मानना था कि बच्चे ही राष्ट्र निर्माण के नींव होते हैं। उन्हें बच्चों से बहुत स्नेह था। साल 1964 में उनके निधन के बाद इस दिन को बाल दिवस के तौर पर मनाने की परंपरा शुरू हुई।