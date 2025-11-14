Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

Children’s Day Quiz: भारत में बाल दिवस की शुरुआत कब हुई थी, 14 नवंबर को ही क्यों मनाते हैं बाल दिवस, जैसे कई सवालों के जवाब जानिये

आप बाल दिवस के बारे में कितना जानते हैं? क्या आप ये जानते हैं कि 14 नवंबर को ही बाल दिवस क्यों मनाया जाता है या इसका इतिहास क्या है? इस आर्टिकल में जानिए बाल दिवस के कई रोचक तथ्य के बारे में।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Nov 14, 2025

Children's Day Quiz

Children's Day(Image-Designed By Patrika.com)

Children's Day Quiz: हर साल 14 नवंबर को देशभर में बाल दिवस मनाया जाता है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। इसलिए इस दिन देश के पूर्व पीएम को याद करते हुए बाल दिवस का आयोजन किया जाता है। पंडित जवाहर लाल नेहरू बच्चों को देश का भविष्य मानते थे। उनका मानना था कि बच्चे ही राष्ट्र निर्माण के नींव होते हैं। उन्हें बच्चों से बहुत स्नेह था। साल 1964 में उनके निधन के बाद इस दिन को बाल दिवस के तौर पर मनाने की परंपरा शुरू हुई।

Children’s Day 2025: 14 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है बाल दिवस?

उत्तर- देश के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। उन्हें बच्चों से बहुत स्नेह था। साल 1964 में उनके निधन के बाद इस दिन को बाल दिवस के तौर पर मनाने की परंपरा शुरू हुई।

Children’s Day Quiz: जवाहर लाल नेहरू को बच्चों से इतना लगाव क्यों था?

उत्तर- पंडित जवाहर लाल नेहरू बच्चों को देश का भविष्य मानते थे। उनका मानना था कि बच्चे ही राष्ट्र निर्माण के नींव होते हैं।

Children’s Day 2025: बच्चे पंडित नेहरू को ‘चाचा नेहरू’ क्यों कहते थे?

उत्तर- पंडित जवाहर लाल नेहरू को बच्चों से बहुत प्रेम था। इसी वजह से बच्चे भी उन्हें प्यार से ‘चाचा नेहरू’ कहकर पुकारते थे।

Children’s Day Importance: बाल दिवस मनाने का मुख्य मकसद क्या होता है?

उत्तर- बाल दिवस का मकसद बच्चों के अधिकारों और शिक्षा को प्राथमिकता देना है।

World Children’s Day 2025: विश्व बाल दिवस कब और क्यों मनाया जाता है?

उत्तर- विश्व बाल दिवस हर साल 20 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गई थी।

Jawaharlal Nehru: वकालत छोड़ राष्ट्रसेवा चुना


विदेश में पढ़ाई के दौरान भी उनका मन हमेशा भारत की आजादी के विचारों में रमा रहा। भारत लौटने के बाद उन्होंने वकालत छोड़ दी और राष्ट्रसेवा का मार्ग चुना। धीरे-धीरे वे महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए और स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। नेहरू जी का जीवन आज भी बच्चों और युवाओं के लिए प्रेरणा है। बच्चों के लिए उन्होंने कहा था 'बच्चे आज के नहीं, बल्कि आने वाले कल के निर्माता हैं।'

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

14 Nov 2025 08:40 am

Published on:

14 Nov 2025 08:34 am

Hindi News / Education News / Children’s Day Quiz: भारत में बाल दिवस की शुरुआत कब हुई थी, 14 नवंबर को ही क्यों मनाते हैं बाल दिवस, जैसे कई सवालों के जवाब जानिये

पत्रिका लाइव अपडेट

Anta By Election Result 2025 Live: कड़ी सुरक्षा के बीच पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू, मौके पर जिला कलेक्टर मौजूद

anta upchunav result
बारां

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

मूल्य आधारित शिक्षा और व्यक्तित्व विकास समय की मांग

बैंगलोर

एआइडीएसओ ने 6,000 नए पब्लिक स्कूल खोलने की योजना का किया विरोध

बैंगलोर

Children’s Day 2025: भारत के टॉप 5 सुपर टैलेंटेड बच्चे, जिन्होंने अपनी बुद्धि और प्रतिभा से पूरी दुनिया को चौंकाया

Children's Day 2025
शिक्षा

Part Time Job: कैसे और कहां कर पाएंगे पार्ट टाइम जॉब, इन वेबसाइटों की मदद से मिल सकती है नौकरी

Part Time Job
शिक्षा

SAIL Recruitment 2025: बीटेकधारी युवाओं के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में नौकरी पाने का मौका, सैलरी 1.80 लाख तक

SAIL Recruitment 2025
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.