CLAT 2021: 23 जुलाई को ऑफलाइन मोड में होगी क्लैट की परीक्षा, सीएनएलयू ने छात्रों से कोरोना टीका लगवाने की अपील की

CLAT 2021: ग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएट दोनों पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 2021 ( CLAT 2021 ) को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। क्लैट परीक्षा आयोजित करने वाली बॉडी कॉन्सोर्शियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज ( CNLU ) ने क्लैट 2021 की परीक्षा तिथि, समय और मोड की घोषणा कर दी है। सीएनएलयू की ओर से 14 जून 2021 को जारी नोटिस के मुताबिक ग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएट दोनों पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए क्लैट 2021 का आयोजन 23 जुलाई 2021 को किया जाएगा।

सीएनएलयू ने छात्रों को दी एग्जाम सेंटर बदलने की सुविधा

कॉन्सोर्शियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज ( CNLU ) ने इस बात की भी घोषणा कर दी है कि क्लैट 2021 पेन और पेपर मोड यानि ऑफलाइन मोड में आयोजित किए जाएंगे। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 2021 परीक्षा निर्धारित तिथि पर दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक दो घंटे की एक ही पाली में आयोजित की जाएगी। महामारी को देखते हुए सीएनएलयू ने क्लैट 2021 ( CLAT 2021 ) यूजी या पीजी प्रवेश परीक्षा ऑफलाइन मोड में निर्धारित केंद्रों पर देने जा रहे उम्मीदवारों की सहुलियत के लिए एग्जाम सेंटर बदलने का अवसर देने की घोषणा की है। उम्मीदवारों को क्लैट 2021 प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए लंबी दूरी की यात्रा से बचाने के लिए यह फैसला लिया गया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की समाप्त के बाद अप्लीकेशन करेक्शन विंडो ओपेन की जाएगी, जिसके माध्यम से उम्मीदवार अपने पहले से भरे गए परीक्षा केंद्र में बदल पाएंगे।

एग्जाम से पहले कोविड-19 वैक्सीन लगवाने की अपील

सीएनएलयू ने क्लैट 2021 ( CLAT 2021 ) प्रवेश परीक्षा देने जा रहे सभी उम्मीदवारों से अपील की है कि वे एग्जाम में शामिल होने से पहले कोरोना वैक्सीन का टीका लगवा लें। हालांकि, परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए जरूरी निर्देश और सावधानियां सीएनएलयू ने बाद में जारी किए जाने की जानकारी अपने नोटिस में दी है।

