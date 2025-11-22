Patrika LogoSwitch to English

शिक्षा

CLAT 2026 Admit Card: 7 दिसंबर को होगी परीक्षा, जानें कब आएगा हॉल टिकट और क्या होगा पैटर्न?

CLAT 2026 Admit Card कभी भी जारी हो सकता है। परीक्षा 7 दिसंबर को आयोजित होगी। जानें एडमिट कार्ड की संभावित रिलीज डेट, डाउनलोड प्रक्रिया और परीक्षा पैटर्न।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Nov 22, 2025

CLAT 2026 Admit Card

CLAT 2026 Admit Card Coming Soon (Image: Freepik)

CLAT 2026 Admit Card Date: कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) 2026 की तारीख बिल्कुल नजदीक है। ऐसे में छात्रों में उत्सुकता भी है और दूसरी तरफ कहीं न कहीं एग्जाम का प्रेशर भी है। इस साल 7 दिसंबर 2025 को क्लैट की परीक्षा होनी है। उम्मीदवार एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों का पैटर्न देखें तो हॉल टिकट परीक्षा के लगभग 10 से 14 दिन पहले जारी किए जाते रहे हैं, इसलिए उम्मीद यही है कि एडमिट कार्ड कभी भी जारी हो सकता है।

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के कंसोर्टियम द्वारा आयोजित इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कर चुके सभी उम्मीदवारों को अब हॉल टिकट का इंतजार है। ऑफिशियल वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर एडमिट कार्ड जारी होते ही लॉगिन क्रेडेंशियल से डाउनलोड किया जा सकेगा। बिना एडमिट कार्ड परीक्षा केंद्र में प्रवेश संभव नहीं होगा, इसलिए छात्रों को सलाह दी जा रही है कि एडमिट कार्ड जारी होते ही इसे डाउनलोड कर लें और एक से अधिक कॉपी संभालकर रखें।

कब आएगा CLAT 2026 Admit Card?

हर साल की तरह इस बार भी उम्मीदवारों के मन में यही सवाल है कि एडमिट कार्ड आखिर कब जारी होगा? पिछले पैटर्न के हिसाब से उम्मीद है कि हॉल टिकट 22 नवंबर 2025 या आने वाले हफ्ते में किसी भी समय जारी किया जा सकता है। यही वजह है कि छात्र अब लगातार वेबसाइट चेक कर रहे हैं।

ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे CLAT 2026 Admit Card

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया बिलकुल आसान है। लेकिन छात्रों को यह ध्यान रखना होगा कि वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक के कारण कभी-कभी पेज स्लो हो सकता है। एडमिट कार्ड आने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करेंगे, लिंक पर क्लिक करेंगे और हॉल टिकट ओपन हो जाएगा।

अगर एडमिट कार्ड में दिखे गलत जानकारी तब?

कई बार छात्रों को एडमिट कार्ड पर नाम, जन्मतिथि, फोटो या अन्य जानकारी में गलतियां मिल जाती हैं। अगर ऐसा होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। उम्मीदवार सीधे ईमेल के जरिए कंसोर्टियम से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए आधिकारिक ईमेल ID - clat@consortiumofnlus.ac.in है। परीक्षा से पहले सभी गलतियों को सुधारना जरूरी है ताकि एग्जाम के दिन दिक्क्तों का सामना न करना पड़े।

एग्जाम पैटर्न क्या है? (CLAT 2026 Exam Pattern)

परीक्षा पैटर्न इस बार भी पहले की तरह ही रहेगा। UG और PG दोनों टेस्ट 120 अंकों के होंगे और समय सीमा 2 घंटे की होगी। हर सही उत्तर के लिए एक अंक दिया जाएगा, जबकि गलत जवाब पर 0.25 अंक काटे जाएंगे।

UG परीक्षा में अंग्रेजी, करंट अफेयर्स, लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव टेक्नीक्स शामिल होते हैं।

जबकि PG परीक्षा संविधान से लेकर जूरिसप्रूडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, आपराधिक कानून, पर्यावरण कानून, टैक्स लॉ और अन्य विषयों पर केंद्रित रहती है।

CLAT 2026 देशभर के उन छात्रों के लिए बड़ा मौका है जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहते हैं। अब जबकि परीक्षा करीब है। उम्मीदवारों को सलाह है कि जैसे ही हॉल टिकट उपलब्ध हो, तुरंत डाउनलोड कर और अच्छे से चेक कर लें ताकि परीक्षा के दिन किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े।

