CLAT 2026 Admit Card: 7 दिसंबर को होगी परीक्षा, जानें कब आएगा हॉल टिकट और क्या होगा पैटर्न?

CLAT 2026 Admit Card Date: कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) 2026 की तारीख बिल्कुल नजदीक है। ऐसे में छात्रों में उत्सुकता भी है और दूसरी तरफ कहीं न कहीं एग्जाम का प्रेशर भी है। इस साल 7 दिसंबर 2025 को क्लैट की परीक्षा होनी है। उम्मीदवार एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों का पैटर्न देखें तो हॉल टिकट परीक्षा के लगभग 10 से 14 दिन पहले जारी किए जाते रहे हैं, इसलिए उम्मीद यही है कि एडमिट कार्ड कभी भी जारी हो सकता है।