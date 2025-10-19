CMAT 2026: एमबीए में एडमिशन के लिए सीमैट में रजिस्ट्रेशन चालू, जानें डिटेल्स

CMAT 2026 Exam Date: अपडेट आ गया है। National Testing Agency (NTA) ने कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट (CMAT) 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट cmat.nta.nic.in पर जाकर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। CMAT परीक्षा देशभर के मैनेजमेंट संस्थानों में MBA, PGDM जैसे कोर्स में एडमिशन के लिए आयोजित की जाती है। जो अभ्यर्थी इन कोर्सों में दाखिला लेना चाहते हैं, वे 17 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं।