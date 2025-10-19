CMAT 2026: एमबीए में एडमिशन के लिए सीमैट में रजिस्ट्रेशन चालू, जानें डिटेल्स

CMAT 2026(Image-Freepik)
CMAT 2026 Exam Date: अपडेट आ गया है। National Testing Agency (NTA) ने कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट (CMAT) 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट cmat.nta.nic.in पर जाकर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। CMAT परीक्षा देशभर के मैनेजमेंट संस्थानों में MBA, PGDM जैसे कोर्स में एडमिशन के लिए आयोजित की जाती है। जो अभ्यर्थी इन कोर्सों में दाखिला लेना चाहते हैं, वे 17 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं।
इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 17 नवंबर 2025 तय की गई है। वहीं फीस जमा करने की अंतिम तारीख 18 नवंबर 2025 है। फॉर्म करेक्शन विंडो 20 नवंबर से 21 नवंबर 2025 तक चालू रहेगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और समय से पहले आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें।
CMAT 2026 परीक्षा कंप्यूटर आधारित (CBT) मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा उम्मीदवारों की मैनेजमेंट योग्यता और विश्लेषणात्मक क्षमता को जांचने के लिए आयोजित होती है। प्रश्नपत्र में कुल पांच विषय शामिल होंगे।जिसमें Quantitative Techniques & Data Interpretation, Logical Reasoning, Language Comprehension, General Awareness और Innovation & Entrepreneurship शामिल है।
फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cmat.nta.nic.in पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर “CMAT 2026 Registration” लिंक पर क्लिक करें।
नया पेज खुलने पर ‘New Registration’ चुनें और अपनी लॉगिन डिटेल्स बनाएं।
आवेदन फॉर्म भरें और जरुरी डाक्यूमेंट्स अपलोड करें।
निर्धारित आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।
फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट लेकर सेव कर लें।
आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य (General) श्रेणी के उम्मीदवार को 2500 रुपया देना होगा। वहीं महिला / SC / ST / OBC (NCL) / EWS / PwD / थर्ड जेंडर को आवेदन शुल्क के तौर पर 1250 रुपया जमा करना होगा। शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से किया जा सकता है।
बड़ी खबरेंView All
शिक्षा
ट्रेंडिंग