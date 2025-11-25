CSBC Bihar Police PET Admit Card 2025: बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल PET एडमिट कार्ड जारी, यहां डायरेक्ट लिंक से तुरंत करें डाउनलोड

CSBC Bihar Police PET Admit Card 2025 (Image: Gemini)
CSBC Bihar Police PET Admit Card 2025: बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल PET में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों का इंतजार आखिर खत्म हो गया है। CSBC ने फिजिकल टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार अब सीधे सीएसबीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
सीएसबीसी की तरफ से जारी नोटिस में बताया गया है कि फिजिकल टेस्ट 15 दिसंबर से आयोजित किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को अपने एडमिट कार्ड में दिए स्थल और समय के अनुसार उपस्थित होना होगा। एडमिट कार्ड में टेस्ट सेंटर, रिपोर्टिंग टाइम और दूसरे जरूरी निर्देश साफ-साफ लिखा हैं। बिना एडमिट कार्ड के किसी भी उम्मीदवार को प्रवेश नहीं मिलेगा, इसलिए इसे संभालकर रखें।
कुछ उम्मीदवारों को अगर किसी वजह से ऑनलाइन एडमिट कार्ड प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो उनके लिए भी व्यवस्था की गई है। ऐसे अभ्यर्थी 12 और 13 दिसंबर 2025 के बीच पटना स्थित केंद्रीय चयन पर्षद के कार्यालय से डुप्लीकेट एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। कार्यालय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहेगा। इसके लिए उम्मीदवारों को अपनी पहचान से जुड़े डाक्यूमेंट्स साथ लेकर आने होंगे।
इस भर्ती के तहत कुल 19,838 पदों के लिए फिजिकल टेस्ट आयोजित हो रहा है। सीएसबीसी ने बताया कि PET के लिए 99,690 उम्मीदवारों को चुना गया है। इनमें 62,822 पुरुष, 36,834 महिलाएं और 34 ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी शामिल हैं। इसके अलावा गृह रक्षक कैटेगेरी के 867 अभ्यर्थी और स्वतंत्रता सेनानी कैटेगेरी के 622 अभ्यर्थी भी इस सूची में शामिल हैं।
