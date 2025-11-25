Patrika LogoSwitch to English

CSBC Bihar Police PET Admit Card 2025: बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल PET एडमिट कार्ड जारी, यहां डायरेक्ट लिंक से तुरंत करें डाउनलोड

CSBC Bihar Police PET Admit Card 2025: सीएसबीसी ने बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल PET एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्ट लिंक के लिए पढ़ें पूरी खबर।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rahul Yadav

Nov 25, 2025

CSBC Bihar Police PET Admit Card 2025

CSBC Bihar Police PET Admit Card 2025 (Image: Gemini)

CSBC Bihar Police PET Admit Card 2025: बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल PET में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों का इंतजार आखिर खत्म हो गया है। CSBC ने फिजिकल टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार अब सीधे सीएसबीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

15 दिसंबर से शुरू होगी PET परीक्षा

सीएसबीसी की तरफ से जारी नोटिस में बताया गया है कि फिजिकल टेस्ट 15 दिसंबर से आयोजित किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को अपने एडमिट कार्ड में दिए स्थल और समय के अनुसार उपस्थित होना होगा। एडमिट कार्ड में टेस्ट सेंटर, रिपोर्टिंग टाइम और दूसरे जरूरी निर्देश साफ-साफ लिखा हैं। बिना एडमिट कार्ड के किसी भी उम्मीदवार को प्रवेश नहीं मिलेगा, इसलिए इसे संभालकर रखें।

CSBC Bihar Police PET Admit Card 2025 ऐसे करें डाउनलोड

  • सबसे पहले CSBC की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर जाएं।
  • होमपेज पर Bihar Police सेक्शन में PET एडमिट कार्ड का लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
  • अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर, जन्मतिथि और स्क्रीन पर दिया गया कोड दर्ज करें।
  • डिटेल सबमिट करते ही आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर खुल जाएगा।
  • इसे डाउनलोड करें और आगे इस्तेमाल के लिए प्रिंटआउट निकाल लें।

CSBC Bihar Police PET Admit Card 2025 Direct Link

ऑनलाइन न मिले तो डुप्लीकेट एडमिट कार्ड भी उपलब्ध

कुछ उम्मीदवारों को अगर किसी वजह से ऑनलाइन एडमिट कार्ड प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो उनके लिए भी व्यवस्था की गई है। ऐसे अभ्यर्थी 12 और 13 दिसंबर 2025 के बीच पटना स्थित केंद्रीय चयन पर्षद के कार्यालय से डुप्लीकेट एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। कार्यालय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहेगा। इसके लिए उम्मीदवारों को अपनी पहचान से जुड़े डाक्यूमेंट्स साथ लेकर आने होंगे।

फिजिकल टेस्ट में शामिल होंगे करीब 1 लाख उम्मीदवार

इस भर्ती के तहत कुल 19,838 पदों के लिए फिजिकल टेस्ट आयोजित हो रहा है। सीएसबीसी ने बताया कि PET के लिए 99,690 उम्मीदवारों को चुना गया है। इनमें 62,822 पुरुष, 36,834 महिलाएं और 34 ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी शामिल हैं। इसके अलावा गृह रक्षक कैटेगेरी के 867 अभ्यर्थी और स्वतंत्रता सेनानी कैटेगेरी के 622 अभ्यर्थी भी इस सूची में शामिल हैं।

Updated on:

25 Nov 2025 10:25 am

Published on:

25 Nov 2025 10:24 am

Hindi News / Education News / CSBC Bihar Police PET Admit Card 2025: बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल PET एडमिट कार्ड जारी, यहां डायरेक्ट लिंक से तुरंत करें डाउनलोड

