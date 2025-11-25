CSBC Bihar Police PET Admit Card 2025: बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल PET एडमिट कार्ड जारी, यहां डायरेक्ट लिंक से तुरंत करें डाउनलोड

कुछ उम्मीदवारों को अगर किसी वजह से ऑनलाइन एडमिट कार्ड प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो उनके लिए भी व्यवस्था की गई है। ऐसे अभ्यर्थी 12 और 13 दिसंबर 2025 के बीच पटना स्थित केंद्रीय चयन पर्षद के कार्यालय से डुप्लीकेट एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। कार्यालय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहेगा। इसके लिए उम्मीदवारों को अपनी पहचान से जुड़े डाक्यूमेंट्स साथ लेकर आने होंगे।