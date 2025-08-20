CSIR UGC NET 2025 की फाइनल आंसर की जारी, यहां ऐसे करें डाउनलोड

CSIR NET Final Answer Key 2025: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने सीएसआईआर-यूजीसी नेट (CSIR UGC NET) 2025 की फाइनल आंसर की जारी कर दी है। उम्मीदवार इसे आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.ac.in से देख और डाउनलोड कर सकते हैं। खास बात यह है कि फाइनल आंसर की देखने के लिए किसी भी लॉगिन डिटेल की आवश्यकता नहीं है।