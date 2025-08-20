Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

CSIR UGC NET 2025 की फाइनल आंसर की जारी, यहां ऐसे करें डाउनलोड

CSIR NET Final Answer Key 2025 जारी, उम्मीदवार बिना लॉगिन किए csirnet.nta.ac.in से सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट भी जल्द ही जारी किया जाएगा।

भारत

Rahul Yadav

Aug 20, 2025

CSIR NET Final Answer Key 2025
CSIR NET Final Answer Key 2025 (Image: Freepik)

CSIR NET Final Answer Key 2025: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने सीएसआईआर-यूजीसी नेट (CSIR UGC NET) 2025 की फाइनल आंसर की जारी कर दी है। उम्मीदवार इसे आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.ac.in से देख और डाउनलोड कर सकते हैं। खास बात यह है कि फाइनल आंसर की देखने के लिए किसी भी लॉगिन डिटेल की आवश्यकता नहीं है।

कब आएगा CSIR UGC NET 2025 Result?

फाइनल आंसर की जारी होने के बाद अब परीक्षा का परिणाम भी जल्द घोषित होने की उम्मीद है। एनटीए ने साफ किया है कि परिणाम फाइनल आंसर की के आधार पर ही तैयार किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

NEET PG 2025 का परिणाम जारी, यहां देखें कैटेगरी वाइज कट-ऑफ और काउंसलिंग से जुड़ी डिटेल
शिक्षा
NEET PG 2025 Cut Off

प्रोविजनल आंसर की और आपत्तियां

  • एनटीए ने 3 अगस्त को प्रोविजनल आंसर की जारी की थी।
  • इसके बाद उम्मीदवारों से सवालों पर आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया गया।
  • हर प्रश्न पर आपत्ति के लिए निर्धारित शुल्क लिया गया जो नॉन-रिफंडेबल था।
  • विषय विशेषज्ञों ने आपत्तियों की समीक्षा की और जो आपत्तियां सही पाई गईं उन्हें फाइनल आंसर की में शामिल किया गया।

कब हुई थी परीक्षा

सीएसआईआर नेट जुलाई परीक्षा 28 जुलाई 2025 को आयोजित की गई थी। यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित मोड (CBT) में देशभर के 1,95,241 उम्मीदवारों के लिए आयोजित हुई थी।

फाइनल आंसर की ऐसे करें चेक

  • एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.ac.in पर जाएं।
  • सीएसआईआर नेट फाइनल आंसर की लिंक पर क्लिक करें।
  • एक पीडीएफ खुलेगी जिसमें सभी प्रश्नों के सही उत्तर होंगे।
  • पीडीएफ को डाउनलोड कर अपने उत्तरों से मिलान करें।

ये भी पढ़ें

NEET PG Result 2025: जारी हो गया नीट पीजी का परिणाम, यहां ऐसे देखें अपना स्कोरकार्ड
शिक्षा
NEET PG Result 2025

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

20 Aug 2025 01:30 pm

Hindi News / Education News / CSIR UGC NET 2025 की फाइनल आंसर की जारी, यहां ऐसे करें डाउनलोड

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.