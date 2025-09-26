Patrika LogoSwitch to English

शिक्षा

CSIR UGC NET December 2025: NTA ने जारी किया दिसंबर सेशन का शेड्यूल, इस तारीख तक कर सकते हैं आवेदन, जानें कब होगा एग्जाम

NTA ने CSIR UGC NET December 2025 का शेड्यूल जारी कर दिया है। योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, डिटेल्स के लिए पढ़ें पूरी खबर।

भारत

Rahul Yadav

Sep 26, 2025

CSIR UGC NET December 2025 Registration
CSIR UGC NET December 2025 Registration (Image: Freepik)

CSIR UGC NET December 2025 Registration: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आवेदन प्रक्रिया 25 सितंबर 2025 से शुरू हो गई है और इच्छुक उम्मीदवार 24 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर 2025 रखी गई है।

उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आवेदन में कोई सुधार करना हो तो करेक्शन विंडो 27 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2025 तक खुली रहेगी।

परीक्षा से जुड़ी जरूरी डिटेल्स

CSIR UGC NET दिसंबर सत्र की परीक्षा 18 दिसंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा कुल 180 मिनट की होगी। परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित होगी।

  • पहली शिफ्ट: सुबह 9:30 बजे से 12:00 बजे तक
  • दूसरी शिफ्ट: दोपहर 3:00 बजे से 6:00 बजे तक

एग्जाम सिटी और एडमिट कार्ड की तिथियों के बारे में NTA बाद में सूचना देगा।

पात्रता क्या है?

  • उम्मीदवार के पास कम से कम 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री होना चाहिए।
  • अपीयरिंग स्टूडेंट्स भी आवेदन कर सकते हैं।
  • जेआरएफ के लिए आयुसीमा: अधिकतम 30 वर्ष
  • पीएचडी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए: कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं

परीक्षा पेपर और विषय

CSIR UGC NET में कुल 5 टेस्ट पेपर होते हैं।

  • केमिकल साइंसेज
  • अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओसियन और प्लेनेटरी साइंसेज
  • लाइफ साइंसेज
  • मैथमेटिकल साइंसेस
  • फिजिकल साइंसेस

न्यूनतम अंक और योग्यता क्या है?

फेलोशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए उम्मीदवारों को सामान्य, EWS और OBC कैटेगरी के लिए न्यूनतम 33% और SC, ST, PWD के लिए 25% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करते समय सभी डिटेल्स को ध्यान से भरें और अंतिम तारीख से पहले फॉर्म जमा कर दें।

शिक्षा

