CSIR UGC NET December 2025: NTA ने जारी किया दिसंबर सेशन का शेड्यूल, इस तारीख तक कर सकते हैं आवेदन, जानें कब होगा एग्जाम

CSIR UGC NET December 2025 Registration: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आवेदन प्रक्रिया 25 सितंबर 2025 से शुरू हो गई है और इच्छुक उम्मीदवार 24 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर 2025 रखी गई है।