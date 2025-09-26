CSIR UGC NET December 2025: NTA ने जारी किया दिसंबर सेशन का शेड्यूल, इस तारीख तक कर सकते हैं आवेदन, जानें कब होगा एग्जाम

CSIR UGC NET December 2025 Registration: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आवेदन प्रक्रिया 25 सितंबर 2025 से शुरू हो गई है और इच्छुक उम्मीदवार 24 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर 2025 रखी गई है।
उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आवेदन में कोई सुधार करना हो तो करेक्शन विंडो 27 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2025 तक खुली रहेगी।
CSIR UGC NET दिसंबर सत्र की परीक्षा 18 दिसंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा कुल 180 मिनट की होगी। परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित होगी।
एग्जाम सिटी और एडमिट कार्ड की तिथियों के बारे में NTA बाद में सूचना देगा।
CSIR UGC NET में कुल 5 टेस्ट पेपर होते हैं।
फेलोशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए उम्मीदवारों को सामान्य, EWS और OBC कैटेगरी के लिए न्यूनतम 33% और SC, ST, PWD के लिए 25% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करते समय सभी डिटेल्स को ध्यान से भरें और अंतिम तारीख से पहले फॉर्म जमा कर दें।