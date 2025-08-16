Patrika LogoSwitch to English

CSIR UGC NET Result 2025: एनटीए जल्द जारी करेगा परिणाम, csirnet.nta.ac.in पर ऐसे चेक कर पाएंगे अपना स्कोर

CSIR UGC NET Result 2025 कब आएगा? जानें कैसे csirnet.nta.ac.in पर जाकर आप अपना स्कोर, कट ऑफ और मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं।

भारत

Rahul Yadav

Aug 16, 2025

CSIR UGC NET Result 2025
CSIR UGC NET Result 2025 (Image: Freepik)

CSIR UGC NET Result 2025: सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी अब अपने नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) से आयोजित यह परीक्षा 28 जुलाई 2025 को देशभर के कई परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित मोड (CBT) में संपन्न हुई थी। इसमें लगभग 1.95 लाख उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था।

कब आएगा CSIR UGC NET Result 2025?

उम्मीद है कि एनटीए बहुत जल्द सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा का परिणाम घोषित करेगा। रिजल्ट जारी होते ही उम्मीदवार इसे आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.ac.in पर जाकर देख सकेंगे। नतीजों के साथ-साथ फाइनल आंसर-की भी उपलब्ध कराई जाएगी।

कैसे चेक करें परिणाम?

  • सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • होमपेज पर दिए गए CSIR UGC NET Result लिंक पर क्लिक करें।
  • अब मांगी गई जानकारी जैसे एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड/जन्मतिथि दर्ज करें।
  • सबमिट करने पर आपका रिजल्ट स्क्रीन पर खुल जाएगा।
  • रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट निकाल लें।

आंसर-की और आपत्तियां

बता दें कि 3 अगस्त को एनटीए ने प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी थी। उम्मीदवारों को प्रति प्रश्न निर्धारित शुल्क जमा कराकर आपत्तियां दर्ज करने का मौका दिया गया था। अब विशेषज्ञों की टीम सभी चुनौतियों की जांच कर अंतिम उत्तर कुंजी जारी करेगी। इसी अंतिम कुंजी के आधार पर परिणाम तैयार किए जाएंगे।

ध्यान रखने योग्य बातें

  • आपत्तियों पर लिए गए निर्णय की अलग से जानकारी उम्मीदवारों को नहीं दी जाएगी।
  • अंतिम आंसर-की ही मान्य होगी और उसी के आधार पर रिजल्ट घोषित होगा।
  • ताजा अपडेट्स के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखनी चाहिए।

शिक्षा

Published on:

16 Aug 2025 07:53 pm

Hindi News / Education News / CSIR UGC NET Result 2025: एनटीए जल्द जारी करेगा परिणाम, csirnet.nta.ac.in पर ऐसे चेक कर पाएंगे अपना स्कोर

