CSIR UGC NET Result 2025: एनटीए जल्द जारी करेगा परिणाम, csirnet.nta.ac.in पर ऐसे चेक कर पाएंगे अपना स्कोर

CSIR UGC NET Result 2025: सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी अब अपने नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) से आयोजित यह परीक्षा 28 जुलाई 2025 को देशभर के कई परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित मोड (CBT) में संपन्न हुई थी। इसमें लगभग 1.95 लाख उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था।