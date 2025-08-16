CSIR UGC NET Result 2025: एनटीए जल्द जारी करेगा परिणाम, csirnet.nta.ac.in पर ऐसे चेक कर पाएंगे अपना स्कोर

CSIR UGC NET Result 2025: सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी अब अपने नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) से आयोजित यह परीक्षा 28 जुलाई 2025 को देशभर के कई परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित मोड (CBT) में संपन्न हुई थी। इसमें लगभग 1.95 लाख उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था।
उम्मीद है कि एनटीए बहुत जल्द सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा का परिणाम घोषित करेगा। रिजल्ट जारी होते ही उम्मीदवार इसे आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.ac.in पर जाकर देख सकेंगे। नतीजों के साथ-साथ फाइनल आंसर-की भी उपलब्ध कराई जाएगी।
बता दें कि 3 अगस्त को एनटीए ने प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी थी। उम्मीदवारों को प्रति प्रश्न निर्धारित शुल्क जमा कराकर आपत्तियां दर्ज करने का मौका दिया गया था। अब विशेषज्ञों की टीम सभी चुनौतियों की जांच कर अंतिम उत्तर कुंजी जारी करेगी। इसी अंतिम कुंजी के आधार पर परिणाम तैयार किए जाएंगे।