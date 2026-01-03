CUET UG 2026: सीयूईटी यूजी के लिए रजिस्ट्रेशन, अधिकतम 5 विषयों की दे सकेंगे परीक्षा, इस तारीख से एग्जाम होगा शुरू

CUET UG 2026 को लेकर National Testing Agency (NTA) ने 3 जनवरी 2026 को डिटेल जानकारी जारी कर दी है। इसके साथ ही कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (अंडरग्रेजुएट) के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन मई 2026 में किया जाएगा। एनटीए के अनुसार CUET UG 2026 परीक्षा 11 मई से 31 मई तक आयोजित की जाएगी। यह प्रवेश परीक्षा भारत और विदेशों में 13 भाषाओं में होगी, जिसके माध्यम से सेंट्रल यूनिवर्सिटी समेत अन्य भाग लेने वाले संस्थानों के UG कोर्स में एडमिशन मिलेगा।