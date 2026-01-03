CUET UG 2026: सीयूईटी यूजी के लिए रजिस्ट्रेशन, अधिकतम 5 विषयों की दे सकेंगे परीक्षा, इस तारीख से एग्जाम होगा शुरू

CUET UG 2026(Image-Freepik)
CUET UG 2026 को लेकर National Testing Agency (NTA) ने 3 जनवरी 2026 को डिटेल जानकारी जारी कर दी है। इसके साथ ही कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (अंडरग्रेजुएट) के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन मई 2026 में किया जाएगा। एनटीए के अनुसार CUET UG 2026 परीक्षा 11 मई से 31 मई तक आयोजित की जाएगी। यह प्रवेश परीक्षा भारत और विदेशों में 13 भाषाओं में होगी, जिसके माध्यम से सेंट्रल यूनिवर्सिटी समेत अन्य भाग लेने वाले संस्थानों के UG कोर्स में एडमिशन मिलेगा।
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख: 30 जनवरी 2026 (रात 11:50 बजे तक)
फीस भुगतान की अंतिम तारीख: 31 जनवरी 2026 (रात 11:50 बजे तक)
एप्लीकेशन करेक्शन विंडो: 2 फरवरी से 4 फरवरी 2026 (रात 11:50 बजे तक)
इस बार CUET UG परीक्षा में अधिकतम 5 विषयों का चयन किया जा सकता है। इसमें आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। फॉर्म भरते समय उम्मीदवारों को अपनी पर्सनल डिटेल्स, शैक्षणिक जानकारी और विषयों का चयन ध्यान से भरना चाहिए। उम्मीदवार फीस का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के जरिए कर सकते हैं। CUET UG 2026 से जुड़ी सभी लेटेस्ट जानकारी, पात्रता, सिलेबस और परीक्षा पैटर्न के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक नोटिफिकेशन देखना चाहिए।
आवेदन के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर CUET UG 2026 रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें
सभी जरुरी जानकारी भरें।
उसके बाद शैक्षणिक डिटेल्स भरें।
फोटो और सिग्नेचर की स्कैन कॉपी अपलोड करें।
ऑनलाइन माध्यम से फीस का भुगतान करें।
आवेदन फॉर्म सबमिट कर उसका प्रिंट/पीडीएफ सुरक्षित रखें।
