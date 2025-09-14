Patrika LogoSwitch to English

DDA recruitment 2025: Delhi Development Authority में 1700 से ज्यादा पदों के लिए निकली भर्ती, जान लें योग्यता सहित अन्य डिटेल्स

इस भर्ती में अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग शैक्षिक योग्यताएं तय की गई हैं। कुछ पदों के लिए LLB या प्लानिंग, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, बीटेक, एमसीए जैसी डिग्रियां अनिवार्य हैं।

भारत

Anurag Animesh

Sep 14, 2025

DDA recruitment 2025
DDA recruitment 2025(Image-Freepik)

DDA Vacancy 2025: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए नौकरी पाने का बढ़िया मौका सामने आया है। दिल्ली में सरकारी नौकरी तलाश रहे उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (Delhi Development Authority – DDA) ने बड़ी भर्ती का ऐलान किया है। DDA ने पटवारी, नायब तहसीलदार, लीगल असिस्टेंट, मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) समेत कई पदों पर कुल 1732 पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इन पदों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 6 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी और इच्छुक अभ्यर्थी 5 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकेंगे।

DDA recruitment 2025: ये होनी चाहिए योग्यता

इस भर्ती में अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग शैक्षिक योग्यताएं तय की गई हैं। कुछ पदों के लिए LLB या प्लानिंग, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, बीटेक, एमसीए जैसी डिग्रियां अनिवार्य हैं। वहीं, कुछ पदों के लिए हिन्दी/अंग्रेजी में स्नातकोत्तर या स्नातक डिग्री योग्य मानी जाएगी। इसके अलावा स्टेनो, एमटीएस और 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए भी अवसर उपलब्ध हैं। इस भर्ती से जुड़ी और अधिक जानकारी नोटिफिकेशन में देखी जा सकती है।

DDA Vacancy 2025: चयन प्रक्रिया और आवेदन शुल्क

उम्मीदवारों का चयन चार चरणों के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा, टाइपिंग/स्किल टेस्ट, डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षण शामिल है। सफल अभ्यर्थियों को चयन के बाद 7वें वेतन आयोग के अनुसार बढ़िया सैलरी दी जाएगी। आवेदन के लिए उम्मीदवारों को 500 शुल्क रूपये का आवेदन शुल्क जमा करना होगा।

Updated on:

14 Sept 2025 01:15 pm

Published on:

14 Sept 2025 01:11 pm

Hindi News / Education News / DDA recruitment 2025: Delhi Development Authority में 1700 से ज्यादा पदों के लिए निकली भर्ती, जान लें योग्यता सहित अन्य डिटेल्स

