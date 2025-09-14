DDA recruitment 2025: Delhi Development Authority में 1700 से ज्यादा पदों के लिए निकली भर्ती, जान लें योग्यता सहित अन्य डिटेल्स

DDA Vacancy 2025: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए नौकरी पाने का बढ़िया मौका सामने आया है। दिल्ली में सरकारी नौकरी तलाश रहे उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (Delhi Development Authority – DDA) ने बड़ी भर्ती का ऐलान किया है। DDA ने पटवारी, नायब तहसीलदार, लीगल असिस्टेंट, मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) समेत कई पदों पर कुल 1732 पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इन पदों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 6 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी और इच्छुक अभ्यर्थी 5 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकेंगे।