देहरादून में भारी बारिश की चेतावनी, आज 1 से 12वीं तक के सरकारी-प्राइवेट स्कूल रहेंगे बंद

Dehradun School Closed: उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। राजधानी देहरादून समेत कई जिलों में रुक-रुककर भारी वर्षा का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज 18 सितम्बर 2025 (गुरुवार) को देहरादून, हरिद्वार, टिहरी और पौड़ी जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।
इसी चेतावनी को देखते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल ने आदेश जारी किया है कि देहरादून जनपद के सभी स्कूल (कक्षा 1 से 12 तक) और आंगनबाड़ी केंद्र आज बंद रहेंगे। यह आदेश केवल छात्रों के लिए ही नहीं बल्कि शिक्षकों और स्कूल के सभी कर्मचारियों पर लागू होगा।
मौसम विज्ञान केंद्र ने आज देहरादून में भारी वर्षा की आशंका जताई है। पिछले दो दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण कई जगहों पर हालात बिगड़े हैं। नदियां उफान पर हैं, पुलों को नुकसान पहुंचा है और कई घर जलभराव की वजह से प्रभावित हुए हैं।
देहरादून के मशहूर पर्यटक स्थल सहस्त्रधारा क्षेत्र में बादल फटने की घटना के बाद स्थिति और भी गंभीर हो गई। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया है ताकि बच्चों और शिक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
लगातार बरसात के कारण उत्तराखंड के कई इलाकों में जनजीवन अस्त-व्यस्त है। लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क मार्ग बाधित हो गए हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक घरों से बाहर न निकलें और सुरक्षित स्थानों पर रहें।