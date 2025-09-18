Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

देहरादून में भारी बारिश की चेतावनी, आज 1 से 12वीं तक के सरकारी-प्राइवेट स्कूल रहेंगे बंद

Dehradun School Closed: भारी बारिश की आशंका के चलते जिला प्रशासन ने आज 18 सितम्बर 2025 को देहरादून के 1 से 12वीं तक के सरकारी-प्राइवेट स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद करने का आदेश दिया है।

देहरादून

Rahul Yadav

Sep 18, 2025

Dehradun School Closed
Dehradun School Closed (Image: Gemini)

Dehradun School Closed: उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। राजधानी देहरादून समेत कई जिलों में रुक-रुककर भारी वर्षा का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज 18 सितम्बर 2025 (गुरुवार) को देहरादून, हरिद्वार, टिहरी और पौड़ी जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।

इसी चेतावनी को देखते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल ने आदेश जारी किया है कि देहरादून जनपद के सभी स्कूल (कक्षा 1 से 12 तक) और आंगनबाड़ी केंद्र आज बंद रहेंगे। यह आदेश केवल छात्रों के लिए ही नहीं बल्कि शिक्षकों और स्कूल के सभी कर्मचारियों पर लागू होगा।

क्यों लिया गया यह फैसला?

मौसम विज्ञान केंद्र ने आज देहरादून में भारी वर्षा की आशंका जताई है। पिछले दो दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण कई जगहों पर हालात बिगड़े हैं। नदियां उफान पर हैं, पुलों को नुकसान पहुंचा है और कई घर जलभराव की वजह से प्रभावित हुए हैं।

देहरादून के मशहूर पर्यटक स्थल सहस्त्रधारा क्षेत्र में बादल फटने की घटना के बाद स्थिति और भी गंभीर हो गई। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया है ताकि बच्चों और शिक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

बारिश से प्रदेश में हाहाकार

लगातार बरसात के कारण उत्तराखंड के कई इलाकों में जनजीवन अस्त-व्यस्त है। लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क मार्ग बाधित हो गए हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक घरों से बाहर न निकलें और सुरक्षित स्थानों पर रहें।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

18 Sept 2025 09:36 am

Hindi News / Education News / देहरादून में भारी बारिश की चेतावनी, आज 1 से 12वीं तक के सरकारी-प्राइवेट स्कूल रहेंगे बंद

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.