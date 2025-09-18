देहरादून में भारी बारिश की चेतावनी, आज 1 से 12वीं तक के सरकारी-प्राइवेट स्कूल रहेंगे बंद

Dehradun School Closed: उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। राजधानी देहरादून समेत कई जिलों में रुक-रुककर भारी वर्षा का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज 18 सितम्बर 2025 (गुरुवार) को देहरादून, हरिद्वार, टिहरी और पौड़ी जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।