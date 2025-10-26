Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

Delhi School Admission Age: दिल्ली के स्कूलों में पहली क्लास में इतने साल के बच्चों का होगा एडमिशन, जान लें ऐज लिमिट

नई नीति के तहत फाउंडेशनल स्टेज की पूरी सिस्टम को फिर से निर्धारित किया गया है। अब नर्सरी, लोअर केजी और अपर केजी को क्रमशः बालवाटिका-1, बालवाटिका-2 और बालवाटिका-3 के नाम से जाना जाएगा।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Oct 26, 2025

Delhi School Admission

Delhi School Admission(Image-Freepik)

Delhi School Admission: दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने राजधानी के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में पहली कक्षा में दाखिले की उम्र को समान करने का निर्णय लिया है। अब शैक्षणिक सत्र 2026-27 से पहली कक्षा में प्रवेश केवल उन्हीं बच्चों को मिलेगा जिनकी आयु 31 मार्च तक छह वर्ष या उससे अधिक होगी। यह कदम National Education Policy (NEP) 2020 के अनुरूप उठाया गया है।

Delhi School Admission Age: जरुरी आयु सीमा


नई नीति के तहत फाउंडेशनल स्टेज की पूरी सिस्टम को फिर से निर्धारित किया गया है। अब नर्सरी, लोअर केजी और अपर केजी को क्रमशः बालवाटिका-1, बालवाटिका-2 और बालवाटिका-3 के नाम से जाना जाएगा। नर्सरी में दाखिले के लिए बच्चे की न्यूनतम उम्र तीन वर्ष और अधिकतम चार वर्ष तय की गई है। लोअर केजी में प्रवेश के लिए बच्चे की उम्र चार से पांच वर्ष, अपर केजी के लिए पांच से छह वर्ष और पहली कक्षा के लिए छह से सात वर्ष के बीच होनी चाहिए। हालांकि, विद्यालय प्रमुख विशेष परिस्थितियों में एक महीने तक की आयु में छूट दे सकते हैं।

कक्षान्यूनतम आयु (वर्ष में)अधिकतम आयु (वर्ष में)
बालवाटिका-1 (नर्सरी)34
बालवाटिका-2 (लोअर केजी)45
बालवाटिका-3 (अपर केजी)56
पहली कक्षा67

Delhi School Admission: जान लें डिटेल्स


यह नई आयु संरचना चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी ताकि अभी पढ़ रहे विद्यार्थियों पर इसका कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी बच्चे ने पहले किसी स्कूल से कोई कक्षा पास की है और उसके पास स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट या मार्कशीट उपलब्ध है, तो उसे अगली कक्षा में एडमिशन के लिए उम्र सीमा से छूट दी जाएगी। यानी वह बच्चा अपनी पिछली कक्षा के अनुरूप ही अगली कक्षा में एडमिशन ले सकेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

26 Oct 2025 02:59 pm

Hindi News / Education News / Delhi School Admission Age: दिल्ली के स्कूलों में पहली क्लास में इतने साल के बच्चों का होगा एडमिशन, जान लें ऐज लिमिट

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

Bharatpur News: नए शैक्षणिक सत्र की नई तारीख तय…एक अप्रेल, 4 महीने पहले ही मिल जाएंगी किताबें

भरतपुर

शिक्षा विभाग: पदोन्नति की प्रक्रिया अटकी तो ठहर गई डीपीसी की रफ्तार, थर्ड ग्रेड शिक्षकों को प्रमोशन का इंतजार

चित्तौड़गढ़

UCO Bank Vacancy 2025: ग्रेजुएट युवाओं के लिए बैंक में नौकरी पाने का, ये अभ्यर्थी फ्री में कर सकेंगे आवेदन

UCO Bank Vacancy 2025
शिक्षा

खेसारी V/S रितेश पांडे, Bihar Election में उतरे ये दो भोजपुरी सिंगर कितने पढ़े-लिखे हैं?

Khesari Lal Yadav, Ritesh Pandey
शिक्षा

निजी स्कूलों में RTE के एडमिशन वाले स्टूडेंट्स का 5 नवम्बर तक होगा भौतिक सत्यापन, टीम गठित  

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.