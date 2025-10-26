Delhi School Admission Age: दिल्ली के स्कूलों में पहली क्लास में इतने साल के बच्चों का होगा एडमिशन, जान लें ऐज लिमिट



नई नीति के तहत फाउंडेशनल स्टेज की पूरी सिस्टम को फिर से निर्धारित किया गया है। अब नर्सरी, लोअर केजी और अपर केजी को क्रमशः बालवाटिका-1, बालवाटिका-2 और बालवाटिका-3 के नाम से जाना जाएगा। नर्सरी में दाखिले के लिए बच्चे की न्यूनतम उम्र तीन वर्ष और अधिकतम चार वर्ष तय की गई है। लोअर केजी में प्रवेश के लिए बच्चे की उम्र चार से पांच वर्ष, अपर केजी के लिए पांच से छह वर्ष और पहली कक्षा के लिए छह से सात वर्ष के बीच होनी चाहिए। हालांकि, विद्यालय प्रमुख विशेष परिस्थितियों में एक महीने तक की आयु में छूट दे सकते हैं।