धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

शिक्षा

दिल्ली में जहरीली हवा का असर, 5वीं तक के सभी स्कूल अब हाइब्रिड मोड में चलेंगे

Delhi Schools Hybrid Mode: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण सरकार ने GRAP स्टेज-3 लागू कर दिया है। इसके तहत कक्षा 5 तक के स्कूल हाइब्रिड मोड में चलेंगे। जानें क्या हैं नए नियम और दिल्ली की हवा की मौजूदा स्थिति।

भारत

image

Rahul Yadav

Nov 11, 2025

Delhi Schools Hybrid Mode Air Pollution GRAP Stage 3

Delhi Schools Hybrid Mode Air Pollution GRAP Stage 3

Delhi Schools Hybrid Mode Air Pollution GRAP Stage 3: दिल्ली-एनसीआर की हवा एक बार फिर जहरीली हो चुकी है। सांस लेना मुश्किल हो गया है आंखों में जलन और गले में खराश आम हो गई है। लगातार गिरती हवा की गुणवत्ता को देखते हुए केंद्र सरकार ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के स्टेज-3 को लागू कर दिया है।

इसके बाद अब दिल्ली और आसपास के इलाकों में कक्षा 5 तक के स्कूल हाइब्रिड मोड में चलेंगे। यानी बच्चों के पास ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास दोनों का ऑप्शन होगा। यह अभिभावक के ऊपर निर्भर करेगा कि वह अपने बच्चे को स्कूल भेजना चाहते हैं या फिर घर पर ही ऑनलाइन क्लास अटेंड करेंगे।

गंभीर स्थिति में दिल्ली की हवा

कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) के अनुसार, दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) सोमवार को 362 था जो मंगलवार सुबह बढ़कर 425 पहुंच गया है, जो बहुत ही गंभीर कैटेगेरी में है।

राजधानी के कई इलाकों में सुबह-सुबह हवा में धुंध की मोटी परत दिखाई दी है, जिससे विजिबिलिटी भी घट गई। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह स्थिति अस्थमा या फेफड़ों के मरीजों के लिए खतरनाक है, इसके आलावा स्वस्थ लोगों के शरीर पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है।

हाइब्रिड मोड में चलेंगे कक्षा 5 तक के स्कूल

GRAP के तीसरे चरण के तहत दिल्ली-एनसीआर के सभी कक्षा 5 तक के स्कूलों में अब हाइब्रिड क्लास सिस्टम लागू किया गया है। इसका मतलब है कि छोटे बच्चे अब चाहें तो ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं या स्कूल जाकर ऑफलाइन क्लास अटेंड कर सकते हैं। वहीं, कक्षा 6 से ऊपर के छात्रों के लिए फिलहाल ऑफलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी लेकिन स्कूल प्रशासन को हवा की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।

अभिभावकों से कहा गया है कि वे अपने बच्चों की सेहत को प्राथमिकता दें और स्कूल से नियमित रूप से संपर्क में रहें ताकि समय-समय पर होने वाले बदलावों की जानकारी मिलती रहे।

ऑफिस में भी वर्क फ्रॉम होम की अपील

स्कूलों के साथ-साथ सरकार ने निजी दफ्तरों को भी सलाह दी है कि वे वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड वर्क मॉडल अपनाएं, ताकि सड़कों पर वाहनों की आवाजाही कम हो सके और प्रदूषण का स्तर घटाया जा सके। इसके अलावा, लोगों से भी अपील की गई है कि वे बिना जरूरी कारण बाहर न निकलें और घर से निकलते समय मास्क जरूर पहनें।

GRAP स्टेज 3 के तहत लगीं कई पाबंदियां

GRAP-3 लागू होते ही दिल्ली में कई कड़े कदम उठाए गए हैं।

  • BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल वाहनों की दिल्ली और एनसीआर के कई हिस्सों में आवाजाही पर रोक लगा दी गई है।
  • गैर-जरूरी कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन गतिविधियों को भी तुरंत बंद कर दिया गया है।
  • डीजल जनरेटर का इस्तेमाल अब सिर्फ जरूरी सेवाओं में ही किया जा सकेगा।
  • इंटर-स्टेट डीजल बसों का दिल्ली में प्रवेश भी अस्थायी रूप से रोक दिया गया है।

सरकार का कहना है कि ये कदम अस्थायी हैं लेकिन अगर हालात और बिगड़े तो GRAP का स्टेज 4 भी लागू किया जा सकता है, जिसमें और भी सख्त प्रतिबंध होंगे।

GRAP क्या है?

GRAP यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान हवा में बढ़ते प्रदूषण को कंट्रोल करने की एक योजना है। इसमें हवा की गुणवत्ता के हिसाब से अलग-अलग स्तर तय किए गए हैं और हर स्तर पर अलग कदम उठाए जाते हैं ताकि प्रदूषण को रोका जा सके। इसमें चार चरण होते हैं।

  • स्टेज I (Poor): AQI 201-300
  • स्टेज II (Very Poor): AQI 301-400
  • स्टेज III (Severe): AQI 401-450
  • स्टेज IV (Severe Plus): AQI 450 से ऊपर

फिलहाल दिल्ली तीसरे चरण यानी ‘Severe’ कैटेगरी में है।

