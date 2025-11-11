दिल्ली में जहरीली हवा का असर, 5वीं तक के सभी स्कूल अब हाइब्रिड मोड में चलेंगे

GRAP के तीसरे चरण के तहत दिल्ली-एनसीआर के सभी कक्षा 5 तक के स्कूलों में अब हाइब्रिड क्लास सिस्टम लागू किया गया है। इसका मतलब है कि छोटे बच्चे अब चाहें तो ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं या स्कूल जाकर ऑफलाइन क्लास अटेंड कर सकते हैं। वहीं, कक्षा 6 से ऊपर के छात्रों के लिए फिलहाल ऑफलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी लेकिन स्कूल प्रशासन को हवा की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।