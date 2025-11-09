ONGC Apprentice Recruitment 2025: ओएनजीसी में आवेदन की लास्ट डेट बढ़ी, इस तारीख तक ऐसे करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

ONGC Apprentice Recruitment 2025: ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। अब उम्मीदवार 17 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 6 नवंबर तय की गई थी। इस भर्ती के जरिए कुल 2623 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को ONGC की आधिकारिक वेबसाइट ongcindia.com पर जाना होगा।