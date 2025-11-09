Patrika LogoSwitch to English

ONGC Apprentice Recruitment 2025: ओएनजीसी में आवेदन की लास्ट डेट बढ़ी, इस तारीख तक ऐसे करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

ONGC Apprentice Recruitment 2025: ओएनजीसी ने अप्रेंटिस भर्ती की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। अब उम्मीदवार 17 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया, योग्यता, आयु सीमा और स्टाइपेंड की पूरी जानकारी यहां पढ़ें।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Nov 09, 2025

ONGC Apprentice Recruitment 2025

ONGC Apprentice Recruitment 2025 (Image: ONGC/FB)

ONGC Apprentice Recruitment 2025: ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। अब उम्मीदवार 17 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 6 नवंबर तय की गई थी। इस भर्ती के जरिए कुल 2623 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को ONGC की आधिकारिक वेबसाइट ongcindia.com पर जाना होगा।

कब तक कर सकते हैं आवेदन?

ओएनजीसी अप्रेंटिस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 16 अक्टूबर 2025 से शुरू हुई थी और अब इसकी नई लास्ट डेट 17 नवंबर 2025 तय की गई है। यानी जो उम्मीदवार पहले आवेदन नहीं कर पाए थे उनके पास अब एक और मौका है।

शैक्षिक योग्यता क्या है?

हर पद के लिए अलग-अलग शैक्षिक योग्यता तय की गई है। कुछ पदों के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास या 12वीं पास होना जरूरी है।

वहीं कुछ तकनीकी पदों के लिए आईटीआई, डिप्लोमा या ग्रेजुएशन अनिवार्य है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें, ताकि योग्यता के आधार पर सही पद के लिए आवेदन किया जा सके।

उम्र सीमा क्या तय की गई है?

आवेदन के लिए उम्मीदवार की आयु 18 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए। एससी/एसटी उम्मीदवारों को अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट मिलेगी। ओबीसी उम्मीदवारों को 3 वर्ष की राहत दी गई है। वहीं पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों को 10 वर्ष तक की आयु छूट मिलेगी।

स्टाइपेंड कितना मिलेगा?

भर्ती के तहत चुने गए उम्मीदवारों को उनकी योग्यता के आधार पर अलग-अलग स्टाइपेंड दिया जाएगा।

  • ग्रेजुएट अप्रेंटिस: 12,300 रुपये प्रति माह
  • 3 वर्षीय डिप्लोमा: 10,900 रुपये प्रति माह
  • ट्रेड अप्रेंटिस (10वीं/12वीं): 8,200 रुपये प्रति माह
  • ट्रेड अप्रेंटिस (1 वर्षीय आईटीआई): 9,600 रुपये प्रति माह
  • ट्रेड अप्रेंटिस (2 वर्षीय आईटीआई): 10,560 रुपये प्रति माह

ऐसे करें आवेदन

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ongcindia.com पर जाएं।
  • होम पेज पर ‘Apprentice Recruitment 2025’ लिंक पर क्लिक करें।
  • अब रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें।
  • लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म भरें और जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें।
  • सभी जानकारी ध्यान से चेक करने के बाद फॉर्म सबमिट करें।
  • अंत में भविष्य के लिए प्रिंटआउट को सुरक्षित रख लें।

क्यों खास है यह मौका?

ONGC भारत की सबसे बड़ी सरकारी तेल और गैस कंपनियों में से एक है। यहां अप्रेंटिस के तौर पर काम करने पर बेहतरीन ट्रेनिंग मिलती है साथ ही भविष्य में परमानेंट नौकरी के मौके भी बढ़ जाते हैं।

09 Nov 2025 04:07 pm

