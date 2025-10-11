Dharmendra Pradhan Education: देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद प्रधान ने किस कॉलेज-यूनिवर्सिटी से की है पढ़ाई, जानिए



धर्मेंद्र प्रधान के स्कूल और कॉलेज के दिनों की बात करें तो वे शुरू से ही पढ़ाई में बेहद होनहार रहे हैं। वे केवल किताबों तक सीमित नहीं थे, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते थे। उनकी यह बहुमुखी प्रतिभा और नेतृत्व क्षमता ही आगे चलकर उन्हें राजनीति की राह पर ले आई।शिक्षा मंत्री के रूप में धर्मेंद्र प्रधान ने देश की शिक्षा व्यवस्था में कई सुधारों पर जोर दिया है। वे नई पीढ़ी को वैश्विक स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराने के पक्षधर हैं और नई शिक्षा नीति (NEP) को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए एक्टिव रूप से काम कर रहे हैं।