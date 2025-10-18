Diwali GK: दिवाली के बारे कितना जानते हैंआप? इन 10 सवालों के जवाब देकर चेक करें अपनी नॉलेज

Diwali GK Questions In Hindi: भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। क्योंकि यहां हर महीने कोई न कोई त्यौहार मनाया जाता है। भारत का सबसे बड़े त्योहारों में से एक त्यौहार है दिवाली'। दीपावली या दिवाली, खुशियों, रौशनी और अच्छे पर बुराई की जीत का प्रतीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस त्योहार से जुड़ी कई रोचक जानकारियां और ऐतिहासिक तथ्य? आइए, दिवाली से जुड़ी 10 जनरल नॉलेज (GK) प्रश्नों से यह चेक करते हैं कि आप इस पावन पर्व के बारे में कितना जानते हैं।