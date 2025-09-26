सीधे इस लिंक से डाउनलोड करें IB SA Admit Card 2025, Direct Link

IB SA Admit Card 2025 को लेकर लेटेस्ट अपडेट आ चूका है। इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) में सिक्योरिटी असिस्टेंट/एग्जीक्यूटिव भर्ती परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। गृह मंत्रालय (MHA) ने इस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.mha.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। IB ने इस भर्ती के माध्यम से कुल 4987 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं। लिखित परीक्षा का आयोजन 29 और 30 सितंबर 2025 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों के पास एडमिट कार्ड होना अनिवार्य है, बिना एडमिट कार्ड के किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में एंट्री नहीं दी जाएगी।