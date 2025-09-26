Patrika LogoSwitch to English

सीधे इस लिंक से डाउनलोड करें IB SA Admit Card 2025, Direct Link

IB SA Exam 2025: आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट/एग्जीक्यूटिव पद जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप ‘C’ श्रेणी के अंतर्गत आता है। इस भर्ती के लिए चयन तीन चरणों में होगा।

भारत

Anurag Animesh

Sep 26, 2025

IB SA Admit Card 2025
IB SA Admit Card 2025(Image-Freepik)

IB SA Admit Card 2025 को लेकर लेटेस्ट अपडेट आ चूका है। इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) में सिक्योरिटी असिस्टेंट/एग्जीक्यूटिव भर्ती परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। गृह मंत्रालय (MHA) ने इस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.mha.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। IB ने इस भर्ती के माध्यम से कुल 4987 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं। लिखित परीक्षा का आयोजन 29 और 30 सितंबर 2025 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों के पास एडमिट कार्ड होना अनिवार्य है, बिना एडमिट कार्ड के किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में एंट्री नहीं दी जाएगी।

IB SA Exam 2025: एडमिट कार्ड में चेक कर लें ये डिटेल्स

डाउनलोड किए गए ई-हॉल टिकट में उम्मीदवार को परीक्षा से जुड़ी कई अहम जानकारियां मिलेंगी, जिनमें परीक्षा की तारीख और शिफ्ट टाइमिंग, परीक्षा केंद्र का पूरा पता, उम्मीदवार का रोल नंबर और अन्य डिटेल्स, परीक्षा के लिए जरूरी निर्देश शामिल है। इन सभी निर्देशों का पालन परीक्षा केंद्र पर करना अनिवार्य है।

IB SA Admit Card 2025: ऐस डाउनलोड कर पाएंगे एडमिट कार्ड

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले गृह मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट www.mha.gov.in पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर भर्ती से संबंधित सेक्शन में IB Security Assistant Admit Card 2025 का लिंक खोजें।
लिंक पर क्लिक करने के बाद लॉगिन पेज खुलेगा।
यहां अपने रजिस्ट्रेशन नंबर/यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करें।
डिटेल्स भरते ही आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।
परीक्षा में ले जाने के लिए इसका प्रिंट आउट निकाल लें।

IB SA Admit Card 2025 Direct Link

IB SA Exam Pattern: ऐसे होगा उम्मीदवारों का चयन

आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट/एग्जीक्यूटिव पद जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप ‘C’ श्रेणी के अंतर्गत आता है। इस भर्ती के लिए चयन तीन चरणों में होगा:

टियरपरीक्षा का विवरणअंकसमय सीमा
टियर Iऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा – (a) सामान्य ज्ञान, (b) क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, (c) रीजनिंग व लॉजिकल एबिलिटी, (d) अंग्रेजी भाषा, (e) जनरल स्टडीज। हर सेक्शन में 20 प्रश्न होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक और गलत उत्तर पर 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी।1001 घंटा
टियर IIवर्णनात्मक परीक्षा – 500 शब्दों के गद्यांश का चुनी हुई भाषा/बोली से अंग्रेजी में और इसके विपरीत अनुवाद501 घंटा
टियर IIIइंटरव्यू/पर्सनालिटी टेस्ट50

Hindi News / Education News / सीधे इस लिंक से डाउनलोड करें IB SA Admit Card 2025, Direct Link

