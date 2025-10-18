सीधे इस लिंक से डाउनलोड कर पाएंगे Rajasthan 4th Grade Answer Key, Direct Link

Rajasthan 4th Grade Answer Key को लेकर अपडेट आ गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की आंसर-की 17 अक्टूबर 2025 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब अपनी शिफ्ट व पेपर कोड के अनुसार आंसर-की डाउनलोड करके आंसर का मिलान कर सकते हैं और अपने अनुमानित अंक निकाल सकते हैं। यह भर्ती परीक्षा 19 से 21 सितंबर 2025 तक ऑफलाइन मोड में राज्यभर के 38 जिलों में करीब 1,300 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। परीक्षा दो पालियों मेंआयोजित की गई थी और लगभग 24.75 लाख उम्मीदवारों ने इसमें भाग लिया।