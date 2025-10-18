Patrika LogoSwitch to English

सीधे इस लिंक से डाउनलोड कर पाएंगे Rajasthan 4th Grade Answer Key, Direct Link

Rajasthan 4th Grade Vacancy: परीक्षा में कुल 120 प्रश्न पूछे गए थे, जिनमें हिंदी, अंग्रेजी, राजस्थान सामान्य ज्ञान, गणित और कंप्यूटर विषय शामिल थे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक निर्धारित था, जबकि गलत उत्तर पर 1/3 अंक की नेगेटिव मार्किंग लागू थी।

2 min read

जयपुर

image

Anurag Animesh

Oct 18, 2025

Rajasthan 4th Grade Answer Key Released

Rajasthan 4th Grade Answer Key Released(Image-Freepik)

Rajasthan 4th Grade Answer Key को लेकर अपडेट आ गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की आंसर-की 17 अक्टूबर 2025 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब अपनी शिफ्ट व पेपर कोड के अनुसार आंसर-की डाउनलोड करके आंसर का मिलान कर सकते हैं और अपने अनुमानित अंक निकाल सकते हैं। यह भर्ती परीक्षा 19 से 21 सितंबर 2025 तक ऑफलाइन मोड में राज्यभर के 38 जिलों में करीब 1,300 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। परीक्षा दो पालियों मेंआयोजित की गई थी और लगभग 24.75 लाख उम्मीदवारों ने इसमें भाग लिया।

Rajasthan 4th Grade vacancy 2025: इतने पदों पर होगी भर्ती


चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 के लिए आवेदन मार्च-अप्रैल 2024 में लिए गए थे। इस भर्ती के माध्यम से कुल 53,749 पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिनमें से 48,199 पद गैर-TSP क्षेत्र के लिए और 5,550 पद TSP क्षेत्र के लिए निर्धारित हैं। अब इस परीक्षा के लिए आंसर-की का जारी कर दिया गया है। जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब आंसर-की देख सकते हैं। इस आंसर-की जारी होने के बाद, बोर्ड जल्द ही चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 का परिणाम भी घोषित कर सकता है।

Rajasthan 4th Grade Answer Key: परीक्षा पैटर्न और आंसर-की


परीक्षा में कुल 120 प्रश्न पूछे गए थे, जिनमें हिंदी, अंग्रेजी, राजस्थान सामान्य ज्ञान, गणित और कंप्यूटर विषय शामिल थे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक निर्धारित था, जबकि गलत उत्तर पर 1/3 अंक की नेगेटिव मार्किंग लागू थी। आंसर-की बोर्ड द्वारा शिफ्ट-वाइज पीडीएफ फॉर्म में वेबसाइट पर अपलोड की गई है। उम्मीदवार अपनी शिफ्ट और पेपर कोड के अनुसार सही उत्तर देख सकते हैं। यदि किसी प्रश्न या उत्तर पर आपत्ति हो, तो अभ्यर्थी तय समय सीमा में ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

Rajasthan 4th Grade Answer Key Direct Link

ऐसे डाउनलोड कर पाएंगे Rajasthan 4th Grade Answer Key

आंसर-की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर “Candidate Corner” सेक्शन में जाएं।
उसके बाद “Answer Key” लिंक पर क्लिक करें।
“4th Class Answer Key 2025 PDF” पर क्लिक करें।
अपनी शिफ्ट और पेपर कोड के अनुसार आंसर की डाउनलोड करें।
पीडीएफ सेव कर आंसर का मिलान करें और अनुमानित अंक निकालें।

Updated on:

18 Oct 2025 09:13 am

Published on:

18 Oct 2025 09:11 am

Hindi News / Education News / सीधे इस लिंक से डाउनलोड कर पाएंगे Rajasthan 4th Grade Answer Key, Direct Link

