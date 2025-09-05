Dr Radhakrishnan Education : 16 की उम्र में हुए ग्रेजुएट, इतने थे पढ़े-लिखे, राष्ट्रपति बनने से पहले जानिए क्या करते थे

शिक्षा के क्षेत्र में राधाकृष्णनशिक्षकों और बच्चों के बीच भी बेहद मशहूर थे। राष्ट्रपति बनने से पहले वो मैसूर यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी के प्रोफेसर के रूप में काम करते थे। इसके बाद वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी के प्रोफेसर बने। 1929 में उन्हें मैनचेस्टर कॉलेज, ऑक्सफोर्ड में खाली पद पर बुलाया गया। उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को लेक्चर देने का मौका मिला। इसके बाद 1931 से 1936 तक वो आंध्र यूनिवर्सिटी के वीसी रहे। 1939 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने उन्हें उनके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति के पद के लिए बुलाया। 1952 में डॉ राधाकृष्णन को भारत के उप-राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया। और फिर 1962 में वो देश के दूसरे राष्ट्रपति बने।