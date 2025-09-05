Patrika LogoSwitch to English

शिक्षा

Teacher’s Day 2025: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिक्षक दिवस पर इन 45 टीचर्स को करेंगी सम्मानित, जानिए कितनी मिलेगी धनराशि

National Teachers Award 2025: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिक्षक दिवस के मौके पर देशभर के 45 शिक्षको को पुरस्कार से सम्मानित करने वाली हैं। ये पुरस्कार शिक्षा क्षेत्र में टीचर्स के महत्वपूर्ण योगदान के सम्मान में दिया जाएगा।

भारत

Anamika Mishra

Sep 05, 2025

Teachers Day 2025, President Droupadi Murmu honors teachers, National Teachers Award 2025, Teachers Day award money,
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 45 शिक्षकों को करेंगी सम्मानित। (Image Source: Instagram)

Teacher's Day Award 2025: हर साल 5 सितंबर का दिन शिक्षक दिवस (Teacher's Day) के रूप में मनाया जाता है। भारत के दूसरे राष्ट्रपति और शिक्षक, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन शिक्षकों को सम्मान देने और उनके महत्वपूर्ण योदान सम्मानित करने के लिए होता है। इस खास दिन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देशभर के 45 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित करने वाली हैं।

45 शिक्षकों को सम्मानित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu Will Honor 45 Teachers)

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, पुरस्कार पाने वाले टीचर्स का चुनाव जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एक खास चयन प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है। पुरस्कार विजेताओं में 24 पुरुष और 21 महिला शिक्षक शामिल हैं, जो महानगरीय स्कूलों से लेकर दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों के संस्थानों में पढ़ाते हैं।

क्यों शिक्षकों को किया जा रहा सम्मानित (Why Are Teachers Being Honored)

यह पुरस्कार शिक्षकों को उनके पढ़ाने के तरीके, छात्रों के विकास के लिए उनकी कमिटमेंट और शिक्षा क्षेत्र में उनके समग्र योगदान के लिए सम्मानित करता है। रचनात्मक तरीके से कक्षा में सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों को प्रेरित करने तक, इन शिक्षकों ने अपने समुदायों पर एक सकारात्मक प्रभाव डाला है।

कितनी मिलेगी धनराशि (How Much Prize Money)

सभी 45 शिक्षकों को पुरस्कार में एक प्रमाण पत्र, 50,000 रुपये नकद और एक सिल्वर मेडल दिया जाएगा। समारोह की तैयारी के लिए, शिक्षा मंत्रालय ने पुरस्कार विजेताओं के लिए नई दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित अशोक होटल में आवास की व्यवस्था की है।

ये रही 45 टीचर्स की लिस्ट (List Of 45 Teachers)

क्र. सं.पुरस्कार विजेताजिला/शहर/संस्थान
1सुनीतासोनीपत
2शशि पॉलएक प्रकार का हंस
3नरिंदर सिंहलुधियाना
4अवधेश कुमार झाउत्तर पश्चिम दिल्ली
5मंजूबालाचम्पावत
6परवीन कुमारीचंडीगढ़
7नीलम यादवखैरथल तिजारा
8भाविनीबेन दिनेशभाई देसाईदमन
9विलास रामनाथ सातारकरउत्तरी गोवा
10हितेश कुमार प्रवीणचंद्र भुंडियाराजकोट
11हिरेनकुमार हसमुखभाई शर्मागांधीपुरा खेड़ा
12शीला पटेलदमोह
13भेरूलाल ओसाराआगर मालवा
14डॉ. प्रज्ञा सिंहदुर्ग
15कुलदीप गुप्ताराजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जिंद्राह
16राम लाल सिंह यादवभदोही
17मधुरिमा तिवारीमिर्जापुर
18कुमारी निधिकिशनगंज
19दिलीप कुमारसुपौल
20सोनिया विकास कपूरमुंबई
21कंधन कुमारेसनएबरडीन
22संतोष कुमार चौरसियाकोरबा
23डॉ. प्रमोद कुमारनालंदा
24तरुण कुमार दाशकोरापुट
25बसंत कुमार राणामल्कानगिरी
26तनुश्री दासमेदिनीपुर पश्चिम
27नांग एकथानी मौंगलांगपापुम पारे
28पेलेनो पेटेनिलहुकोहिमा
29कोइजाम मचासनइम्फाल पश्चिम
30कर्मा टेम्पो एथेनपामंगन
31डॉ. हेइपोर यूनी बैंगपूर्वी जयंतिया हिल्स
32बिदिशा मजूमदारगोमती
33देबजीत घोषडिब्रूगढ़
34श्वेता शर्मादेवघर
35डॉ. शेख मोहम्मद वाकियोद्दीन शेख हामिदोद्दीननांदेड़
36डॉ. संदीपन गुरुनाथ जगदालेलातूर
37इब्राहिम एसमूला एंड्रोथ
38मधुरिमा आचार्यकोलकाता
39मदबाथुला थिरुमाला श्रीदेवीविशाखापत्तनम
40मरम पवित्रासूर्यापेट
41रेवती परमेश्वरनचेन्नई
42विजयलक्ष्मी वीतिरुपूर
43किशोरकुमार एम.एस.तिरुवनंतपुरम
44डॉ. वी रेक्स उर्फ राधाकृष्णनथिलैयाडी वल्लियाम्मल सरकारी हाई स्कूल
45मधुसूदन के.एस.मैसूर

शिक्षा

शिक्षा

Updated on:

05 Sept 2025 11:04 am

Published on:

05 Sept 2025 10:55 am

Hindi News / Education News / Teacher’s Day 2025: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिक्षक दिवस पर इन 45 टीचर्स को करेंगी सम्मानित, जानिए कितनी मिलेगी धनराशि

