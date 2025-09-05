Teacher’s Day 2025: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिक्षक दिवस पर इन 45 टीचर्स को करेंगी सम्मानित, जानिए कितनी मिलेगी धनराशि

Teacher's Day Award 2025: हर साल 5 सितंबर का दिन शिक्षक दिवस (Teacher's Day) के रूप में मनाया जाता है। भारत के दूसरे राष्ट्रपति और शिक्षक, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन शिक्षकों को सम्मान देने और उनके महत्वपूर्ण योदान सम्मानित करने के लिए होता है। इस खास दिन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देशभर के 45 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित करने वाली हैं।
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, पुरस्कार पाने वाले टीचर्स का चुनाव जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एक खास चयन प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है। पुरस्कार विजेताओं में 24 पुरुष और 21 महिला शिक्षक शामिल हैं, जो महानगरीय स्कूलों से लेकर दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों के संस्थानों में पढ़ाते हैं।
यह पुरस्कार शिक्षकों को उनके पढ़ाने के तरीके, छात्रों के विकास के लिए उनकी कमिटमेंट और शिक्षा क्षेत्र में उनके समग्र योगदान के लिए सम्मानित करता है। रचनात्मक तरीके से कक्षा में सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों को प्रेरित करने तक, इन शिक्षकों ने अपने समुदायों पर एक सकारात्मक प्रभाव डाला है।
सभी 45 शिक्षकों को पुरस्कार में एक प्रमाण पत्र, 50,000 रुपये नकद और एक सिल्वर मेडल दिया जाएगा। समारोह की तैयारी के लिए, शिक्षा मंत्रालय ने पुरस्कार विजेताओं के लिए नई दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित अशोक होटल में आवास की व्यवस्था की है।
|क्र. सं.
|पुरस्कार विजेता
|जिला/शहर/संस्थान
|1
|सुनीता
|सोनीपत
|2
|शशि पॉल
|एक प्रकार का हंस
|3
|नरिंदर सिंह
|लुधियाना
|4
|अवधेश कुमार झा
|उत्तर पश्चिम दिल्ली
|5
|मंजूबाला
|चम्पावत
|6
|परवीन कुमारी
|चंडीगढ़
|7
|नीलम यादव
|खैरथल तिजारा
|8
|भाविनीबेन दिनेशभाई देसाई
|दमन
|9
|विलास रामनाथ सातारकर
|उत्तरी गोवा
|10
|हितेश कुमार प्रवीणचंद्र भुंडिया
|राजकोट
|11
|हिरेनकुमार हसमुखभाई शर्मा
|गांधीपुरा खेड़ा
|12
|शीला पटेल
|दमोह
|13
|भेरूलाल ओसारा
|आगर मालवा
|14
|डॉ. प्रज्ञा सिंह
|दुर्ग
|15
|कुलदीप गुप्ता
|राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जिंद्राह
|16
|राम लाल सिंह यादव
|भदोही
|17
|मधुरिमा तिवारी
|मिर्जापुर
|18
|कुमारी निधि
|किशनगंज
|19
|दिलीप कुमार
|सुपौल
|20
|सोनिया विकास कपूर
|मुंबई
|21
|कंधन कुमारेसन
|एबरडीन
|22
|संतोष कुमार चौरसिया
|कोरबा
|23
|डॉ. प्रमोद कुमार
|नालंदा
|24
|तरुण कुमार दाश
|कोरापुट
|25
|बसंत कुमार राणा
|मल्कानगिरी
|26
|तनुश्री दास
|मेदिनीपुर पश्चिम
|27
|नांग एकथानी मौंगलांग
|पापुम पारे
|28
|पेलेनो पेटेनिलहु
|कोहिमा
|29
|कोइजाम मचासन
|इम्फाल पश्चिम
|30
|कर्मा टेम्पो एथेनपा
|मंगन
|31
|डॉ. हेइपोर यूनी बैंग
|पूर्वी जयंतिया हिल्स
|32
|बिदिशा मजूमदार
|गोमती
|33
|देबजीत घोष
|डिब्रूगढ़
|34
|श्वेता शर्मा
|देवघर
|35
|डॉ. शेख मोहम्मद वाकियोद्दीन शेख हामिदोद्दीन
|नांदेड़
|36
|डॉ. संदीपन गुरुनाथ जगदाले
|लातूर
|37
|इब्राहिम एस
|मूला एंड्रोथ
|38
|मधुरिमा आचार्य
|कोलकाता
|39
|मदबाथुला थिरुमाला श्रीदेवी
|विशाखापत्तनम
|40
|मरम पवित्रा
|सूर्यापेट
|41
|रेवती परमेश्वरन
|चेन्नई
|42
|विजयलक्ष्मी वी
|तिरुपूर
|43
|किशोरकुमार एम.एस.
|तिरुवनंतपुरम
|44
|डॉ. वी रेक्स उर्फ राधाकृष्णन
|थिलैयाडी वल्लियाम्मल सरकारी हाई स्कूल
|45
|मधुसूदन के.एस.
|मैसूर