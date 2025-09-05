Teacher’s Day 2025: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिक्षक दिवस पर इन 45 टीचर्स को करेंगी सम्मानित, जानिए कितनी मिलेगी धनराशि

1 सुनीता सोनीपत

2 शशि पॉल एक प्रकार का हंस

3 नरिंदर सिंह लुधियाना

4 अवधेश कुमार झा उत्तर पश्चिम दिल्ली

5 मंजूबाला चम्पावत

6 परवीन कुमारी चंडीगढ़

7 नीलम यादव खैरथल तिजारा

8 भाविनीबेन दिनेशभाई देसाई दमन

9 विलास रामनाथ सातारकर उत्तरी गोवा

10 हितेश कुमार प्रवीणचंद्र भुंडिया राजकोट

11 हिरेनकुमार हसमुखभाई शर्मा गांधीपुरा खेड़ा

12 शीला पटेल दमोह

13 भेरूलाल ओसारा आगर मालवा

14 डॉ. प्रज्ञा सिंह दुर्ग

15 कुलदीप गुप्ता राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जिंद्राह

16 राम लाल सिंह यादव भदोही

17 मधुरिमा तिवारी मिर्जापुर

18 कुमारी निधि किशनगंज

19 दिलीप कुमार सुपौल

20 सोनिया विकास कपूर मुंबई

21 कंधन कुमारेसन एबरडीन

22 संतोष कुमार चौरसिया कोरबा

23 डॉ. प्रमोद कुमार नालंदा

24 तरुण कुमार दाश कोरापुट

25 बसंत कुमार राणा मल्कानगिरी

26 तनुश्री दास मेदिनीपुर पश्चिम

27 नांग एकथानी मौंगलांग पापुम पारे

28 पेलेनो पेटेनिलहु कोहिमा

29 कोइजाम मचासन इम्फाल पश्चिम

30 कर्मा टेम्पो एथेनपा मंगन

31 डॉ. हेइपोर यूनी बैंग पूर्वी जयंतिया हिल्स

32 बिदिशा मजूमदार गोमती

33 देबजीत घोष डिब्रूगढ़

34 श्वेता शर्मा देवघर

35 डॉ. शेख मोहम्मद वाकियोद्दीन शेख हामिदोद्दीन नांदेड़

36 डॉ. संदीपन गुरुनाथ जगदाले लातूर

37 इब्राहिम एस मूला एंड्रोथ

38 मधुरिमा आचार्य कोलकाता

39 मदबाथुला थिरुमाला श्रीदेवी विशाखापत्तनम

40 मरम पवित्रा सूर्यापेट

41 रेवती परमेश्वरन चेन्नई

42 विजयलक्ष्मी वी तिरुपूर

43 किशोरकुमार एम.एस. तिरुवनंतपुरम

44 डॉ. वी रेक्स उर्फ राधाकृष्णन थिलैयाडी वल्लियाम्मल सरकारी हाई स्कूल