DSSSB TGT Vacancy 2025: दिल्ली में टीजीटी शिक्षक के पदों पर निकली भर्ती, 5 हजार से ज्यादा सीटों पर वैकेंसी, जान लें जरुरी योग्यता

DSSSB TGT Vacancy 2025: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने राजधानी के सरकारी स्कूलों में ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर (TGT) के हजारों पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी की है। इस भर्ती के माध्यम से गणित, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी और ड्रॉइंग जैसे विषयों में कुल 5,346 रिक्तियों को भरा जाएगा। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 9 अक्टूबर 2025 से शुरू होंगे और उम्मीदवार 7 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकेंगे। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी DSSSB की आधिकारिक वेबसाइट dsssbonline.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
|पोस्ट कोड
|पद का नाम
|लिंग
|पदों की संख्या
|55/25
|टीजीटी (गणित)
|पुरुष
|744
|56/25
|टीजीटी (गणित)
|महिला
|376
|57/25
|टीजीटी (अंग्रेजी)
|पुरुष
|869
|58/25
|टीजीटी (अंग्रेजी)
|महिला
|104
|59/25
|टीजीटी (सामाजिक विज्ञान)
|पुरुष
|310
|60/25
|टीजीटी (सामाजिक विज्ञान)
|महिला
|92
|61/25
|टीजीटी (प्राकृतिक विज्ञान)
|पुरुष
|630
|62/25
|टीजीटी (प्राकृतिक विज्ञान)
|महिला
|502
|63/25
|टीजीटी (हिंदी)
|पुरुष
|420
|64/25
|टीजीटी (हिंदी)
|महिला
|134
|65/25
|टीजीटी (संस्कृत)
|पुरुष
|342
|66/25
|टीजीटी (संस्कृत)
|महिला
|416
|67/25
|टीजीटी (उर्दू)
|पुरुष
|45
|68/25
|टीजीटी (उर्दू)
|महिला
|116
|69/25
|टीजीटी (पंजाबी)
|पुरुष
|67
|70/25
|टीजीटी (पंजाबी)
|महिला
|160
|71/25
|ड्रॉइंग टीचर
|—
|527
|72/25
|विशेष शिक्षा शिक्षक
|—
|120
|कुल
|—
|—
|5346
आवेदन के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, जिसमें कम से कम 50% अंक प्राप्त हों। संबंधित विषय को स्नातक स्तर पर कम से कम दो वर्ष तक पढ़ा होना चाहिए। इसके अलावा, उम्मीदवार के पास बीएड की डिग्री और CTET परीक्षा पास सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। ड्रॉइंग टीचर पद के लिए बीएड और सीटीईटी अनिवार्य नहीं हैं।
किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ड्रॉइंग, पेंटिंग, मूर्तिकला या ग्राफिक आर्ट में पांच वर्षीय डिप्लोमा या किसी विश्वविद्यालय से ललित कला या ड्रॉइंग-पेंटिंग में स्नातकोत्तर उपाधि या ड्रॉइंग/पेंटिंग/ललित कला में ग्रेजुएशन डिग्री और मान्यता प्राप्त संस्थान से दो वर्षीय फुल-टाइम डिप्लोमा।
आयु सीमा
आवेदन की अंतिम तारीख तक उम्मीदवार की आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों को जरुरी छूट मिलेगी। SC/ST के लिए 5 वर्ष और OBC के लिए 3 वर्ष की छूट है।
चयनित उम्मीदवारों को लेवल-7 पे मैट्रिक्स (44,900-1,42,400 रूपये प्रति माह) के अनुसार वेतन दिया जाएगा। वहीं चयन प्रक्रिया की बात करें तो भर्ती प्रक्रिया में केवल एक चरण की लिखित परीक्षा (टियर-1) आयोजित की जाएगी। जिसमें प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी। कुछ पदों पर स्किल टेस्ट भी आयोजित किया जा सकता है।
न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक
सामान्य/ईडब्ल्यूएस: 40%
ओबीसी (दिल्ली): 35%
एससी/एसटी/दिव्यांग: 30%
