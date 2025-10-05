DSSSB TGT Vacancy 2025: दिल्ली में टीजीटी शिक्षक के पदों पर निकली भर्ती, 5 हजार से ज्यादा सीटों पर वैकेंसी, जान लें जरुरी योग्यता

DSSSB TGT Vacancy 2025: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने राजधानी के सरकारी स्कूलों में ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर (TGT) के हजारों पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी की है। इस भर्ती के माध्यम से गणित, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी और ड्रॉइंग जैसे विषयों में कुल 5,346 रिक्तियों को भरा जाएगा। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 9 अक्टूबर 2025 से शुरू होंगे और उम्मीदवार 7 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकेंगे। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी DSSSB की आधिकारिक वेबसाइट dsssbonline.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।