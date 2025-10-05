Patrika LogoSwitch to English

शिक्षा

DSSSB TGT Vacancy 2025: दिल्ली में टीजीटी शिक्षक के पदों पर निकली भर्ती, 5 हजार से ज्यादा सीटों पर वैकेंसी, जान लें जरुरी योग्यता

Dsssb Vacancy 2025: चयनित उम्मीदवारों को लेवल-7 पे मैट्रिक्स (44,900-1,42,400 रूपये प्रति माह) के अनुसार वेतन दिया जाएगा। वहीं चयन प्रक्रिया की बात करें तो भर्ती प्रक्रिया में केवल एक चरण की लिखित परीक्षा (टियर-1) आयोजित की जाएगी।

2 min read

भारत

image

Anurag Animesh

Oct 05, 2025

DSSSB TGT Vacancy 2025

DSSSB TGT Vacancy 2025(Image-Freepik)

DSSSB TGT Vacancy 2025: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने राजधानी के सरकारी स्कूलों में ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर (TGT) के हजारों पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी की है। इस भर्ती के माध्यम से गणित, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी और ड्रॉइंग जैसे विषयों में कुल 5,346 रिक्तियों को भरा जाएगा। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 9 अक्टूबर 2025 से शुरू होंगे और उम्मीदवार 7 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकेंगे। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी DSSSB की आधिकारिक वेबसाइट dsssbonline.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

पदों का डिटेल और वैकेंसी

पोस्ट कोडपद का नामलिंगपदों की संख्या
55/25टीजीटी (गणित)पुरुष744
56/25टीजीटी (गणित)महिला376
57/25टीजीटी (अंग्रेजी)पुरुष869
58/25टीजीटी (अंग्रेजी)महिला104
59/25टीजीटी (सामाजिक विज्ञान)पुरुष310
60/25टीजीटी (सामाजिक विज्ञान)महिला92
61/25टीजीटी (प्राकृतिक विज्ञान)पुरुष630
62/25टीजीटी (प्राकृतिक विज्ञान)महिला502
63/25टीजीटी (हिंदी)पुरुष420
64/25टीजीटी (हिंदी)महिला134
65/25टीजीटी (संस्कृत)पुरुष342
66/25टीजीटी (संस्कृत)महिला416
67/25टीजीटी (उर्दू)पुरुष45
68/25टीजीटी (उर्दू)महिला116
69/25टीजीटी (पंजाबी)पुरुष67
70/25टीजीटी (पंजाबी)महिला160
71/25ड्रॉइंग टीचर527
72/25विशेष शिक्षा शिक्षक120
कुल5346

DSSSB TGT Vacancy 2025: शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा


आवेदन के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, जिसमें कम से कम 50% अंक प्राप्त हों। संबंधित विषय को स्नातक स्तर पर कम से कम दो वर्ष तक पढ़ा होना चाहिए। इसके अलावा, उम्मीदवार के पास बीएड की डिग्री और CTET परीक्षा पास सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। ड्रॉइंग टीचर पद के लिए बीएड और सीटीईटी अनिवार्य नहीं हैं।

DSSSB Vacancy 2025: ड्रॉइंग टीचर के लिए योग्यता


किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ड्रॉइंग, पेंटिंग, मूर्तिकला या ग्राफिक आर्ट में पांच वर्षीय डिप्लोमा या किसी विश्वविद्यालय से ललित कला या ड्रॉइंग-पेंटिंग में स्नातकोत्तर उपाधि या ड्रॉइंग/पेंटिंग/ललित कला में ग्रेजुएशन डिग्री और मान्यता प्राप्त संस्थान से दो वर्षीय फुल-टाइम डिप्लोमा।

आयु सीमा
आवेदन की अंतिम तारीख तक उम्मीदवार की आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों को जरुरी छूट मिलेगी। SC/ST के लिए 5 वर्ष और OBC के लिए 3 वर्ष की छूट है।

DSSSB Recruitment 2025: वेतनमान और चयन प्रक्रिया

चयनित उम्मीदवारों को लेवल-7 पे मैट्रिक्स (44,900-1,42,400 रूपये प्रति माह) के अनुसार वेतन दिया जाएगा। वहीं चयन प्रक्रिया की बात करें तो भर्ती प्रक्रिया में केवल एक चरण की लिखित परीक्षा (टियर-1) आयोजित की जाएगी। जिसमें प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी। कुछ पदों पर स्किल टेस्ट भी आयोजित किया जा सकता है।
न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक
सामान्य/ईडब्ल्यूएस: 40%
ओबीसी (दिल्ली): 35%
एससी/एसटी/दिव्यांग: 30%

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

05 Oct 2025 11:49 am

Hindi News / Education News / DSSSB TGT Vacancy 2025: दिल्ली में टीजीटी शिक्षक के पदों पर निकली भर्ती, 5 हजार से ज्यादा सीटों पर वैकेंसी, जान लें जरुरी योग्यता

शिक्षा
