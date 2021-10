DU 1st Cut-Off List 2021: ग्रेजुएशन कोर्स के लिए पहली कटऑफ लिस्ट जारी, ऐसे करें चेक

दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) के कॉलेज अंडरग्रेजुएट कोर्सेज में प्रवेश के लिए पहली कट-ऑफ लिस्ट जारी कर दी है। विश्वविद्यालय सभी यानी तीन स्ट्रीमों के लिए साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के लिए कट ऑफ लिस्ट (DU First Cut Off List 2021) जारी कर दी है।

DU First Cut Off List 2021 : दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) के कॉलेज अंडरग्रेजुएट कोर्सेज में प्रवेश के लिए पहली कट-ऑफ लिस्ट जारी कर दी है। विश्वविद्यालय सभी यानी तीन स्ट्रीमों के लिए साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के लिए कट ऑफ लिस्ट (DU First Cut Off List 2021) जारी कर दी है। आर्यभट्ट कॉलेज और देशबंधु कॉलेज ने पहले ही डीयू की पहली कट-ऑफ 2021 लिस्ट जारी कर दी है। उम्मीदवार दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) की आधिकारिक वेबसाइट du.ac.in पर DU First Cut Off List देख सकते हैं।



4,38,696 उम्मीदवारों ने करवाया रजिस्ट्रेशन:—

विश्वविद्यालय (Delhi University) में विभिन्न ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए करीब 3 लाख आवेदन पंजीकृत किए गए हैं। इस वर्ष विश्वविद्यालय के 63 कॉलेजों में लगभग 70,000 सीटों के लिए कुल 4,38,696 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था।

4 अक्टूबर से प्रवेश प्रक्रिया शुरू:—

DU First Cut Off List 2021 पहली कट ऑफ के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया 4 अक्टूबर से शुरू होगी और 6 अक्टूबर 2021 को समाप्त होगी।



हंसराज कॉलेज की कटऑफ 100 प्रतिशत:—

हंसराज कॉलेज ने वर्ष 2021 की पहली कट-ऑफ लिस्ट जारी की। कंप्यूटर साइंस (ऑनर्स) के लिए कटऑफ इस वर्ष 100 फीसदी है। इसके बाद इकोनॉमिक्स (ऑनर्स) और बीकॉम (ऑनर्स) के लिए कटऑफ 99.75 फीसदी रहा।

किरोड़ी मल कॉलेज ने जारी की पहली कट ऑफ:—

यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस के कुछ कॉलेजों में से एक किरोड़ी मल कॉलेज ने भी पहली कटऑफ लिस्ट जारी कर दी है। पोलिटिकल साइंस (ऑनर्स), बीकॉम (ऑनर्स), बी कॉम और मैथ्स (ऑनर्स) के लिए सबसे अधिक कटऑफ 99.75 फीसदी है।

रामानुजन कॉलेज:—

रामानुजन कॉलेज में इस साल सबसे अधिक कटऑफ बीए (ऑनर्स) के लिए 99 फीसदी और उसके बाद बीकॉम (ऑनर्स) के लिए 98.5 फीसदी है। बीएससी ऑनर्स स्टैटिस्टिक्स, बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स, बीएससी (ऑनर्स) कंप्यूटर साइंस और बीए (ऑनर्स) इकोनॉमिक्स के लिए कटऑफ 98 फीसदी है।



कैसे चेक करें डीयू की कट ऑफ लिस्ट:—

दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के इच्छुक छात्र व्यक्तिगत कॉलेजों की आधिकारिक वेबसाइट पर डीयू की पहली कट-ऑफ सूची 2021 की जांच कर सकते हैं। विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रवेश पोर्टल admission.uod.ac.in. पर सभी कॉलेजों की एक समेकित डीयू कट-ऑफ लिस्ट भी जारी करेगा।

DU First Cut Off List 2021 के लिए इन डॉक्यूमेंट की होगी आवश्यकता

— कक्षा 12वीं या योग्यता परीक्षा की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट

— कक्षा 10वीं की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट

— जाति प्रमाण पत्र / ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

— स्कूल से स्थानांतरण प्रमाणपत्र

— बोर्ड से माइग्रेशन सर्टिफिकेट

— चरित्र प्रमाण पत्र

— विश्वविद्यालय पंजीकरण का ओएमआर फॉर्म

